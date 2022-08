Gli AirPods sono impermeabili? La resistenza all'acqua spiegata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha cambiato le carte in tavola quando ha rilasciato il primo paio di AirPods, rendendo gli auricolari wireless davvero mainstream da un giorno all'altro, ed è probabile che se ne vedano alcune paia camminando in qualsiasi strada trafficata delle capitali di tutto il mondo.

Una domanda importante che molti utenti si pongono riguardo agli auricolari è se siano o meno impermeabili: abbiamo tutte le risposte per voi, suddivise per ogni modello di AirPods sul mercato. Trovate il vostro modello e saprete se sono impermeabili.

Il modello di AirPods più sofisticato di Apple è ancora l'AirPods Pro, che è in-ear e dispone di una cancellazione attiva del rumore per assicurarsi che vi sentiate spumeggianti mentre vi muovete o vi sedete e vi rilassate con un po' di musica.

Sono anche la coppia che per prima ha portato in tavola una vera e propria resistenza all'acqua, con un grado di impermeabilità IPX4. Ciò significa che sono in grado di resistere agli schizzi di liquidi e al sudore, ma non significa che siano completamente impermeabili.

Ciò significa che immergerli in acqua sarà comunque un'attività molto rischiosa, quindi nuotare con loro è assolutamente da escludere.

Gli AirPods di ultima generazione sono il modello di terza generazione che adotta l'aspetto e la sensazione degli AirPods Pro, ma senza la punta in-ear e alcune altre caratteristiche. Ad esempio, non c'è la cancellazione attiva del rumore.

Tuttavia, hanno lo stesso grado di resistenza all'acqua degli AirPods Pro, quindi di nuovo la resistenza IPX4, che li rende ancora una volta adatti all'esercizio fisico e all'uso in caso di pioggia leggera. Anche in questo caso, è bene evitare di immergerli in qualsiasi momento.

Se andiamo indietro nel tempo, il modello di seconda generazione di AirPods, che è ancora oggi disponibile per l'acquisto presso Apple, è stato rilasciato abbastanza tempo fa da non avere alcuna classificazione di resistenza all'acqua.

Ciò significa che non è garantita la resistenza a sudore, pioggia o spruzzi di liquidi, il che lo rende un oggetto audio piuttosto fragile per gli standard odierni.

Infine, tornando all'inizio, il quadro degli AirPods originali è sorprendentemente lo stesso della seconda generazione: non c'è alcuna resistenza all'acqua. Ancora una volta, ciò significa che non sono coperti da schizzi o sudore.

Questo è prevedibile visto che la prima versione degli AirPods è uscita molto tempo fa, quindi se avete ancora un paio di AirPods originali dovrete fare molta attenzione.

