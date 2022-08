Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mettiamo le cuffie in una delle zone più sporche del nostro corpo: Le orecchie. Sudano e si sporcano di cerume e devono essere pulite. Se possedete un paio di AirPods, AirPods Pro o anche AirPods Max, potreste aver notato un po' di accumulo su di esse, ma forse siete preoccupati di danneggiare il vostro dispositivo Apple mettendovi sopra acqua o detergenti chimici. Dopotutto, sono costosi. Chi può sapere cosa può danneggiarli? Apple lo sa e ha rilasciato una documentazione di supporto per i clienti che desiderano pulire in modo sicuro gli auricolari e le cuffie. Ecco i passaggi ufficiali, direttamente da Apple.

Se volete disinfettare gli auricolari e le cuffie Apple, questi sono gli unici detergenti approvati che potete utilizzare:

Apple è specifica su come pulire fisicamente gli auricolari e le cuffie. Di seguito sono riportate le nozioni di base, ma in questa guida risponderemo anche ad altre domande su come pulire gli AirPods, gli AirPods Pro e gli AirPods Max. Ad esempio, cosa fare se i cuscinetti degli AirPods Max sono macchiati? È possibile immergere gli auricolari e le cuffie in un detergente? E l'acqua? Rispondiamo a tutte le domande.

Apple cita saponi, shampoo, balsami, lozioni, profumi, solventi, detergenti, acidi o cibi acidi, repellenti per insetti, creme solari, oli e tinture per capelli come possibili prodotti che potrebbero macchiare o danneggiare le cuffie o gli auricolari. Se vi trovate in questa situazione, potete pulire delicatamente le superfici esterne di AirPods, AirPods Pro e AirPods Max utilizzando salviette di alcol isopropilico, salviette di alcol etilico o salviette disinfettanti Clorox.

Per pulire la custodia di ricarica di AirPods e AirPods Pro, utilizzare un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi. È possibile inumidire leggermente il panno con alcool isopropilico, ma anche in questo caso è necessario evitare che il liquido penetri nella porta di ricarica. Se è necessario pulire il connettore Lightning, utilizzare una spazzola pulita, asciutta e con setole morbide. Ma evitate di inserire qualcosa direttamente nelle porte di ricarica.

Per gli AirPods Max è possibile utilizzare un panno morbido e privo di lanugine, asciutto o leggermente bagnato con acqua dolce. Ma non passate mai le cuffie sotto l'acqua. Non è possibile che il liquido penetri nelle aperture. Lo stesso vale per gli AirPods. Se entrano in contatto con liquidi, compreso il sudore di un allenamento, puliteli con un panno in microfibra asciutto. Se è necessario pulire le maglie del microfono e dell'altoparlante degli auricolari, utilizzare un bastoncino di cotone asciutto.

Non utilizzare soluzioni detergenti sulla maglia dell'altoparlante degli AirPods e degli AirPods Pro o sulla calotta in maglia e sui cuscinetti degli AirPods Max.

No. Non è possibile utilizzarli sotto l'acqua. È necessario evitare che l'umidità penetri nelle aperture. Gli AirPods (di prima e seconda generazione), la custodia di ricarica, gli AirPods Max e la Smart Case non sono impermeabili o resistenti all'acqua.

Se l'acqua si è accumulata nella punta dell'orecchio di uno degli AirPods, Apple ha detto di battere l'AirPod su un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi con l'apertura della punta dell'orecchio rivolta verso il basso per rimuoverla. Quindi, estrarre gli auricolari da ciascun AirPod e sciacquarli con acqua. Non utilizzare detergenti. Pulire gli auricolari con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi e assicurarsi che siano completamente asciutti prima di riattaccarli a ciascun AirPod.

No. Apple ha dichiarato che non è possibile utilizzare prodotti contenenti candeggina o perossido di idrogeno.

No. Apple ha detto di non immergere gli AirPods, gli AirPods Pro e gli AirPods Max in detergenti.

Se gli AirPods Max sono esposti a qualcosa che potrebbe causare macchie o altri danni, Apple ha detto di pulirli con un panno "leggermente inumidito con acqua fresca" e di asciugarli con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi. Assicurarsi di non far penetrare liquidi nelle aperture e non utilizzare mai oggetti appuntiti o materiali abrasivi per pulire gli AirPods Max. Inoltre, non si deve tentare di utilizzare gli AirPods Max finché non sono completamente asciutti dopo la pulizia.

Sì. Apple consiglia di preparare una piccola soluzione e fornisce indicazioni specifiche su come procedere. In un contenitore pulito, mescolare 1 cucchiaino (5 ml) di detersivo liquido per bucato in 1 tazza (250 ml) di acqua. Quindi è possibile rimuovere i cuscinetti dai padiglioni auricolari per pulirli. Una volta pronto, immergere un panno privo di lanugine nella soluzione di acqua e sapone, strizzarlo un po' e strofinarlo delicatamente sui cuscinetti e sull'archetto per un minuto ciascuno, dice Apple.

Quando si pulisce l'archetto, Apple ha detto di tenere gli AirPods Max a testa in giù per "evitare che il liquido fluisca nel punto di attacco dell'archetto". Apple consiglia inoltre di pulire i cuscinetti e l'archetto con un panno separato leggermente inumidito con acqua fresca. Per asciugarli, è necessario utilizzare un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi. Assicurarsi di rimuovere l'umidità in eccesso, quindi stendere gli AirPods Max in posizione orizzontale per farli asciugare per almeno un giorno.

Non riattaccare i cuscinetti alle cuffie finché non sono completamente asciutti e pronti per essere utilizzati di nuovo.

Certo, è possibile pulire la custodia intelligente di AirPods Max. Basta utilizzare un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi. È possibile inumidire leggermente il panno con alcol isopropilico. In entrambi i casi, lasciare asciugare la custodia e non utilizzare mai materiali abrasivi.

Consultate l 'hub di supporto Apple per ulteriori istruzioni su come prendersi cura di AirPods, AirPods Pro e AirPods Max.

Scritto da Maggie Tillman.