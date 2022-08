Apple potrebbe non passare all'USB-C sulle custodie degli AirPods prima del 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo il noto analista Apple Ming-Chi Kuo, l'anno prossimo Apple potrebbe introdurre una nuova versione degli AirPods con una custodia di ricarica che supporta l'USB-C. Ma questo significa che la custodia degli auricolari di quest'anno sarà dotata di Lightning.

Kuo è noto per la sua capacità di prevedere con precisione la tabella di marcia dei prodotti Apple e, secondo lui, i consumatori non dovrebbero aspettarsi l'USB-C sugli AirPods Pro 2. Si dice che Apple lancerà questi auricolari nel corso dell'anno. Kuo ritiene che la custodia potrebbe essere ancora dotata di una porta Lightning. Se volete una custodia per AirPods con una porta USB-C, dovrete aspettare fino al 2023. Ricordiamo che a maggio Kuo ha suggerito che Apple sta lavorando anche a un iPhone con porta USB-C.

L'iPhone con USB-C è atteso per l'anno prossimo, quindi forse Apple ha intenzione di lanciarli entrambi insieme come parte del passaggio definitivo al connettore standard del settore. L'azienda ha iniziato a passare all'USB-C con l'iPad.

Prevedo che Apple lancerà le custodie di ricarica compatibili con l'USB-C per tutti i modelli di AirPods nel 2023. Tuttavia, la custodia di ricarica dei nuovi AirPods Pro 2 lanciati nel 2H22 potrebbe ancora supportare il connettore Lightning - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 9 agosto 2022

Tutto questo probabilmente a causa di una nuova legge dell'UE che richiederà che tutti gli smartphone venduti siano dotati di supporto USB-C entro l'autunno del 2024. Non saranno interessati solo i telefoni. Anche altri dispositivi elettronici con ricarica via cavo, come tablet e fotocamere, dovranno adottarla. Almeno se vogliono essere venduti nei Paesi dell'UE. La normativa è stata concepita per ridurre i rifiuti e rendere l'uso dell'elettronica più sostenibile.

Utilizzando lo stesso cavo e lo stesso caricabatterie tra i vari dispositivi e le varie generazioni, si ridurrà anche l'imballaggio, in quanto i prodotti potranno essere spediti senza nessuno dei due nella confezione.

Mark Gurman, giornalista di Apple, ha recentemente affermato che Apple sta già testando modelli di iPhone con USB-C. Come Kuo, anche lui ha affermato che probabilmente questi dispositivi non arriveranno sul mercato prima del 2023.

