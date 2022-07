Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Uno degli aspetti più interessanti degli AirPods, AirPods Pro e AirPods Max di Apple è la facilità con cui è possibile ritrovarli se li si perde. È un vantaggio di essere un utente integrato nell'ecosistema Apple. È possibile localizzarli da un dispositivo Apple come un iPhone, un iPad o un Mac, oppure utilizzare il web da qualsiasi dispositivo. È incredibilmente facile e richiede pochi secondi. Quindi, se avete smarrito le cuffie o pensate che siano state rubate, non temete.

È necessario un iPhone o un iPad con l'ultima versione di iOS o iPadOS e l'app FindMy sul telefono o sul tablet. Oppure si può usare un Mac invece di un dispositivo iOS. C'è anche icloud.com sul web.

In ogni caso, è necessario un paio di auricolari wireless AirPods o AirPods Pro o AirPods Max, ovviamente.

È facile. Basta seguire questi passaggi:

Avviare l'app FindMy su iPhone, iPad o Mac. In alternativa, è possibile accedere a icloud.com per trovare il dispositivo.

È possibile utilizzare la mappa per trovare l'ultima posizione nota. Selezionare la scheda Dispositivi. Questa mostrerà tutti i dispositivi registrati. Trovare gli AirPods, gli AirPods Pro o gli AirPods Max. Se gli auricolari sono nel raggio d'azione della tecnologia Bluetooth, premere "Riproduci suono" per emettere un allarme. È quindi possibile ascoltare gli auricolari wireless e trovarli in questo modo.

Se i vostri AirPods, AirPods Pro o AirPods Max sono offline, fuori portata o devono essere ricaricati, potreste vedere la loro ultima posizione nota nell'app Trova il mio, oppure potreste vedere "Nessuna posizione trovata" o "Offline". Non è possibile riprodurre un suono per trovarli, ma è possibile ottenere indicazioni sulla posizione in cui sono stati collegati l'ultima volta. Se si connettono di nuovo, è possibile ricevere una notifica sull'iPhone, sull'iPad o sul Mac che si utilizza con loro.

Se si dispone di un iPhone 12 o successivo, è possibile impostare degli avvisi in modo che, se si lasciano gli AirPods (terza generazione), gli AirPods Pro o gli AirPods Max, si riceva una notifica.

Aprire l'app Trova il mio. Andare alla scheda Dispositivi e scegliere gli AirPods. In Notifiche, toccare Notifica quando vengono lasciati indietro.

Per ulteriori dettagli su come ritrovare gli AirPods, gli AirPods Pro o gli AirPods Max in caso di furto o smarrimento, consultare la pagina di supporto Apple.

