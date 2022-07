Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se possedete un paio di AirPods o AirPods Pro, sapete che gli auricolari wireless funzionano perfettamente all'interno dell'ecosistema di prodotti Apple. Ma questo non significa che non vi stiate chiedendo come collegarli a un computer Mac.

Non è così intuitivo come su un iPhone o un iPad, dopotutto. Non c'è da preoccuparsi. Accoppiare gli auricolari Apple a un Mac è relativamente facile. Pocket-lint ha dettagliato ogni fase del processo, sia che si utilizzi un MacBook, un MacBook Pro, un iMac, un Mac Mini e così via.

Se gli AirPods o le cuffie AirPods non sono attualmente collegati all'iPhone, è possibile collegarli direttamente al Mac. (Vedere la pagina di supporto Apple su come passare gli AirPods a un altro dispositivo).

Per iniziare il processo di connessione, è necessario un computer Mac, sia esso desktop o portatile. Ma deve essere in esecuzione macOS Big Sur. Naturalmente, è necessario anche un paio di auricolari wireless AirPods o AirPods Pro.

Con gli AirPods o gli AirPods Pro nella loro custodia, aprire il coperchio. Tenere premuto il pulsante di impostazione sul retro della custodia finché la luce di stato non lampeggia in bianco. Oppure, il pulsante di controllo del rumore (solo su AirPods Max) Sul Mac, scegliere Menu Apple > Preferenze di sistema. Quindi fare clic su Bluetooth. Selezionare AirPods nell'elenco Dispositivi. Se gli AirPods lo supportano, fare clic su Abilita per poter dire "Ehi Siri" e iniziare a usare Siri con gli AirPods. Verrà richiesto di migliorare Siri e la dettatura.

Gli AirPods o gli AirPods Pro dovrebbero ora sincronizzarsi con il Mac, consentendo di ascoltare musica e altro.

Quando gli AirPods o gli AirPods Pro sono collegati al Mac o al portatile MacBook, è possibile utilizzarli per ascoltare la musica, usare Siri o gestire le telefonate.

Apple ha una pagina di supporto su come usare gli AirPods con il Mac, su come cambiare il momento in cui gli AirPods si connettono al Mac e su come attivare o disattivare l'audio spaziale sul Mac. Assicuratevi di controllare queste pagine per maggiori dettagli su come usare gli AirPods e gli AirPods Pro con il Mac. Pocket-lint ha anche una guida con suggerimenti e trucchi su come utilizzare gli AirPods. Per le recensioni degli auricolari wireless e delle cuffie Apple, vedere di seguito.

Le migliori cuffie Lightning del 2022 per il vostro iPhone o iPad Di Cam Bunton · 5 luglio 2022 Quali sono le migliori cuffie dotate di connettore Lightning? In questa guida abbiamo raccolto le migliori.

Scritto da Maggie Tillman.