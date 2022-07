Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli AirPods e gli AirPods Pro di Apple non sono immuni da bug e problemi. A volte le cose vanno un po' in tilt. Forse la connessione Bluetooth all'iPhone fa i capricci. Per fortuna è possibile resettare gli auricolari wireless di Apple . Si tratta di un piccolo trucco per farli tornare a funzionare. Potrebbe non essere sempre la soluzione giusta. Ma vale la pena provare.

Ecco come resettare gli AirPods e gli AirPods Pro.

Si tratta di un processo onestamente semplice. Seguite i passaggi riportati di seguito per eseguire il "reset di fabbrica" dei vostri AirPods o AirPods Pro.

Posizionare gli AirPods o gli AirPods Pro sulla loro custodia di ricarica. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso. Dopo 30 secondi, aprire il coperchio della custodia per collegarsi all'iPhone o all'iPad. Su entrambi i dispositivi, accedere a Impostazioni > Bluetooth e toccare l'icona "i" blu accanto agli AirPods. Se non si vedono gli AirPods in Impostazioni > Bluetooth, passare al punto successivo. Toccare Dimentica questo dispositivo e toccare di nuovo per confermare. Aprire il coperchio e tenere premuto il pulsante sul retro della custodia per circa 15 secondi. Attendere che la spia di stato lampeggi in ambra e poi in bianco.

Se si utilizza un telefono Android, i primi due passaggi sono gli stessi, poi è diverso. Vedere di seguito.

Andate su Impostazioni > Dispositivi connessi. Premete l'icona a forma di ingranaggio accanto agli AirPods o agli AirPods Pro. Toccare Dimentica e poi Dimentica dispositivo per confermare.

Una volta resettati gli AirPods o gli AirPods Pro, gli auricolari wireless non riconosceranno più automaticamente i dispositivi accoppiati all'account iCloud. Aprendo una custodia AirPods vicino a un dispositivo iOS, il processo di configurazione inizierà come se lo si stesse usando per la prima volta. Per ulteriori suggerimenti e trucchi su come padroneggiare gli auricolari wireless di Apple, consultate la guida approfondita di Pocket-lint qui.

È possibile eseguire il reset di fabbrica degli AirPods originali, degli AirPods 2, degli AirPods 3 o degli AirPods Pro con cancellazione del rumore.

