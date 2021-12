Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli AirPods di Apple sono come Marmite: o adorerai i design non convenzionali, siano essi originali, Airpods 3 o AirPods Pro, oppure li odierai. È probabile che se stai leggendo questa funzione, ti siedi nellex campo con noi però. Sì, sembrano un po strani, ma sono anche fantastici.

Vogliamo aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi Apple AirPods, sia che tu abbia la prima, la seconda generazione , la terza generazione, gli AirPod Pro o gli AirPods Max .

Ecco i nostri migliori suggerimenti e trucchi per assicurarti di padroneggiare i tuoi auricolari wireless Apple in pochissimo tempo.

squirrel_widget_6163001

Tutte le generazioni di Apple AirPods hanno un chip speciale (il W1 o H1) che consente una connessione molto semplice al tuo iPhone o iPad .

Apri il coperchio della custodia AirPods, tieni premuto il piccolo pulsante sul retro e posiziona la custodia AirPods accanto al tuo iPhone o iPad. Gli AirPods appariranno nella parte inferiore dello schermo del tuo iPhone o iPad. Sblocca il tuo iPhone o iPad e premi il pulsante Connetti. Questo è tutto per i modelli di prima, seconda e terza generazione.

Per gli AirPods Pro, cè un passaggio aggiuntivo nel test di adattamento dellorecchio. Il test dura circa cinque secondi e determinerà se hai una buona vestibilità. In caso contrario, i risultati potrebbero consigliarti di provare uno degli altri puntali in silicone inclusi. Cè una scelta di piccole, medie e grandi dimensioni.

Per gli AirPods Max, estraili dalla Smart Case e tienili vicino al tuo iPhone o iPad entro 60 secondi fino a quando non viene visualizzata lanimazione di installazione. In caso contrario, puoi farlo manualmente tramite le impostazioni Bluetooth. Tieni premuto il pulsante di controllo del rumore sulle cuffie finché non lampeggia in bianco per accoppiare.

Tutti gli AirPod si connettono automaticamente a qualsiasi dispositivo iOS registrato sul tuo ID Apple una volta connesso al tuo iPhone, quindi non è necessario eseguire il processo di associazione più di una volta.

Non appena estrai un AirPod dalla sua custodia o gli AirPods Max dalla loro Smart Case, verranno visualizzati come Connesso nelle impostazioni Bluetooth del tuo Apple Watch .

Eventuali AirPods collegati saranno già visibili nel menu Bluetooth del tuo MacBook . Per connetterti, apri le impostazioni Bluetooth > Trova i tuoi AirPods nellelenco > Premi Connetti.

Se hai la configurazione della funzione, AirPods passerà automaticamente anche tra i tuoi dispositivi Apple, quindi una volta connessi, passeranno tra iPhone, iPad e MacBook, se necessario.

squirrel_widget_168834

Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo Android > Seleziona Associa un nuovo dispositivo > Apri custodia AirPods per abilitare lassociazione o estrai AirPods Max dalla Smart Case > Conferma associazione.

Se gli Apple AirPods non vengono visualizzati nellelenco dei dispositivi disponibili, tieni premuto il pulsante sul retro della custodia degli AirPods finché la luce LED tra gli AirPods non lampeggia, posizionando gli AirPods in modalità di associazione. Per AirPods Max, tieni premuto il pulsante di controllo del rumore. Dovrai quindi selezionarli dallelenco e confermare laccoppiamento.

Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo PC> Premi e tieni premuto il pulsante sul retro della custodia degli AirPods o il pulsante di controllo del rumore su AirPods Max> tocca gli AirPods quando appaiono come dispositivi disponibili. Potrebbero apparire sotto le cuffie, piuttosto che AirPods.

Dopo aver toccato Connetti, gli AirPods verranno collegati al PC per laudio.

Puoi collegare due set di AirPods a un iPhone in modo da poter accoppiare la prima e la seconda generazione o, ad esempio, la terza generazione e gli AirPods Max. Per fare ciò, segui lo stesso processo di abbinamento per la seconda coppia come hai fatto per il primo.

Quando colleghi unaltra coppia di AirPods, il nome della prima coppia vedrà un "1" aggiunto e la seconda coppia che colleghi avrà un "2" dopo il suo nome. Entrambi appariranno su qualsiasi altro dispositivo iOS collegato al tuo ID Apple. Abbiamo una funzione separata per collegare due set di AirPods e condividere laudio .

squirrel_widget_148285

Controllare la batteria dei tuoi AirPods è molto semplice su iPhone. Assicurati che il tuo iPhone sia accanto alla custodia AirPods e apri la custodia AirPods. Per gli AirPods Max, avvicinali al tuo iPhone e tieni premuto il pulsante di controllo del rumore.

La percentuale della batteria sia dei tuoi AirPods che della custodia degli AirPods apparirà fianco a fianco nella parte inferiore del display del tuo iPhone. Puoi anche chiedere a Siri comè la batteria degli AirPods.

Per caricare Apple AirPods, rimettili semplicemente nella loro custodia. Si caricheranno mentre sono nella custodia, purché la custodia abbia la batteria.

Per la seconda generazione di AirPods o AirPods Pro, la custodia di ricarica può fornire fino a due ore di conversazione e tre ore di ascolto in 15 minuti di ricarica. La terza generazione offre fino a unora di conversazione o ascolto in cinque minuti di ricarica.

Per gli AirPods Max, avrai bisogno del cavo da Lightning a USB-C incluso nella confezione per caricarli.

Per caricare la custodia AirPods, collega il connettore Lightning nella parte inferiore della custodia, come faresti con il tuo iPhone.

Se disponi della custodia di ricarica wireless per AirPods 2, AirPods 3 o AirPods Pro, puoi anche posizionarla su un tappetino di ricarica wireless compatibile con Qi per ricaricare il succo. È anche possibile utilizzare il caricabatterie dellApple Watch per caricare la custodia di ricarica wireless degli AirPods: devi solo ottenere il posizionamento corretto. Le custodie AirPods 3 e AirPods Pro sono compatibili anche con il caricatore MagSafe .

Per AirPod Max, collega il connettore da Lightning a USB-C nella parte inferiore del padiglione destro per caricare.

Gli AirPod di prima generazione offriranno circa due ore di conversazione. La seconda generazione offre circa tre ore di conversazione e cinque ore di ascolto. La terza generazione offre circa quattro ore di conversazione e sei ore di ascolto. Gli AirPods Pro offrono circa tre ore e mezza di conversazione e tra le quattro e le cinque ore di ascolto, a seconda della modalità in cui ti trovi.

Poiché puoi indossare un AirPod o due AirPod in qualsiasi momento, a volte indossiamo solo un AirPod se abbiamo molte telefonate quel giorno, passando allaltro AirPod quando lavviso di cinque minuti emette un segnale acustico per batteria scarica su quello che indossiamo .

Offre quel po di succo e uno può caricare mentre parli dallaltro.

Tutti gli AirPod che colleghi al tuo iPhone prenderanno automaticamente il tuo nome e li aggiungeranno in seguito, come gli AirPods di Britta/AirPods Pro/AirPods Max di Britta. Se vuoi cambiare il nome dei tuoi AirPods:

Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo iPhone> Assicurati che i tuoi AirPods siano collegati> Fai clic sul simbolo "i" nella scheda AirPods> Fai clic su Nome> Cambia il nome dei tuoi AirPods> Tocca Fine.

Per impostazione predefinita, toccando due volte il lato di ciascun AirPod verrà avviato Siri sul tuo iPhone o iPad per gli AirPod di prima generazione. La seconda generazione di AirPods ha la traccia successiva come impostazione predefinita per il doppio tocco.

Tuttavia, puoi modificare limpostazione predefinita su entrambi, disattivare completamente la funzione e avere una funzione per lAirPod destro e una diversa per il sinistro. Per farlo:

Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo iPhone > Assicurati che i tuoi AirPods siano collegati > Fai clic sul simbolo "i" nella scheda AirPods > Scegli la funzione che desideri per lAirPod sinistro > Scegli la funzione che desideri per lAirPod destro.

Gli AirPods (3a generazione) e gli AirPods Pro hanno un sensore Force Touch nello stelo, che sposta il controllo lontano da un tocco e in una compressione. Per riprodurre o mettere in pausa laudio, premi una volta lo stelo sugli AirPods (3a generazione) o sugli AirPods Pro.

Gli AirPods Max hanno una corona digitale nella parte superiore del padiglione destro. Tocca una volta la Digital Crown per riprodurre o mettere in pausa.

Per saltare una traccia su AirPods (3a generazione) o AirPods Pro, dovrai premere due volte il sensore Force Touch sullo stelo dei tuoi AirPods.

Per saltare una traccia su AirPods Max, premi due volte la Digital Crown nella parte superiore del padiglione destro.

Per tornare alla traccia precedente su AirPods Pro, premi tre volte il sensore Force Touch sullo stelo degli AirPods.

Per tornare alla traccia precedente su AirPods Max, premi tre volte la Digital Crown nella parte superiore del padiglione destro.

Per passare rapidamente dalla modalità di cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza (dove puoi sentire lambiente in cui ti trovi), tieni premuto il sensore Force Touch sullo stelo dei tuoi AirPods.

Puoi anche scorrere verso il basso dallangolo in alto a destra della schermata iniziale del tuo iPhone o scorrere verso lalto sui modelli con un pulsante Home per aprire il Centro di controllo. A seconda delliPhone che possiedi, Haptic Touch o 3D Tocca la barra del volume quando i tuoi AirPods Pro sono collegati e vedrai unopzione per passare da una modalità allaltra.

Per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza su AirPods Max, premi il pulsante di controllo del rumore nella parte superiore del padiglione destro.

Come con AirPods Pro, puoi anche scorrere verso il basso dallangolo in alto a destra di un iPhone Face ID o scorrere verso lalto dalla parte inferiore di un iPhone Touch ID per accedere al Centro di controllo. Premi verso il basso sulla barra del volume quando gli AirPods Max sono collegati e sarai in grado di passare da una modalità allaltra.

AirPods (3a generazione), AirPods Pro e AirPods Max hanno laudio spaziale, ovvero audio tridimensionale da video e musica supportati che utilizzano laccelerometro e il giroscopio del tuo iPhone per seguire il movimento.

Per accenderlo, metti gli AirPods e apri il Centro di controllo. Tieni premuta la barra del volume (quando gli AirPods sono nellorecchio) e tocca licona Spatial Audio nella parte inferiore dello schermo.

Per avviare Siri sugli AirPod di prima generazione, puoi toccare due volte lAirPod destro o sinistro, a meno che tu non abbia modificato limpostazione predefinita. Siri verrà quindi avviato sul tuo iPhone o iPad.

Per avviare Siri sugli AirPods di seconda generazione, sugli AirPods di terza generazione o sugli AirPods Pro, dì semplicemente "Ehi Siri". Tuttavia, dovrai assicurarti di utilizzare il software più recente per farlo funzionare.

Per avviare Siri su AirPods Max, tieni premuta la Digital Crown nella parte superiore del padiglione destro e dì "Ehi Siri".

Dopo aver avviato Siri sui tuoi AirPods di seconda generazione, AirPods di terza generazione, AirPods Pro o AirPods Max, puoi chiedere una serie di cose, incluso uno degli esempi seguenti:

"Riproduci la mia playlist Preferiti"

"Invia un messaggio a [nome contatto]"

"Alza il volume"

"Come torno a casa da qui?"

"Passa alla canzone successiva"

"Metti in pausa la musica"

"Comè la batteria dei miei AirPods?"

Il rilevamento automatico dellorecchio trasferirà automaticamente laudio dai dispositivi collegati agli AirPods o agli AirPods Pro quando ne metti uno o entrambi nelle orecchie. Per attivare/disattivare il rilevamento automatico dellorecchio:

Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo iPhone> Assicurati che i tuoi AirPods siano collegati> Fai clic sul simbolo "i" nella scheda AirPods> Scorri verso il basso fino a Rilevamento automatico dellorecchio> Attiva o disattiva.

Il rilevamento automatico della testa trasferirà automaticamente laudio dai dispositivi collegati agli AirPods Max quando li metti sulla testa.

Le migliori cuffie Lightning del 2021 per il tuo iPhone o iPad Di Cam Bunton · 30 dicembre 2021

Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo iPhone> Assicurati che i tuoi AirPods Max siano collegati> Fai clic sul simbolo "i" nella scheda AirPods> Scorri verso il basso fino a Rilevamento automatico della testa> Attiva o disattiva.

Per impostazione predefinita, il microfono attivo cambia automaticamente tra AirPods sinistro e destro, ma puoi cambiarlo in modo che sia fissato su un lato.

Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo iPhone> Assicurati che i tuoi AirPods siano collegati> Fai clic sul simbolo "i" nella scheda AirPods> Scorri verso il basso fino a Microfono> Seleziona la tua preferenza.

Non ci sono controlli del volume sugli AirPods stessi, ad eccezione degli AirPods Max. Per alzare o abbassare il volume su AirPods e AirPods Pro, dovrai utilizzare il dispositivo a cui sono collegati gli AirPods.

Ad esempio, se stai utilizzando i tuoi AirPods con il tuo iPhone, regola semplicemente il volume come faresti se stessi parlando sul tuo iPhone con il bilanciere del volume a sinistra del tuo dispositivo.

Per regolare il volume su AirPods Max, ruota la Digital Crown nella parte superiore del padiglione destro. Se apri le impostazioni Bluetooth sul tuo iPhone e tocchi la "i" accanto a AirPods Max, vedrai Digital Crown nellelenco. Da qui, puoi scegliere in che modo ruotare la Digital Crown per alzare o abbassare il volume.

Puoi impostare i tuoi AirPods per annunciare chi ti sta chiamando senza dover tirare fuori il tuo iPhone dalla tasca o dalla borsa abilitando la funzione "Annuncio chiamate" su iPhone.

Vai in Impostazioni > Telefono > Annuncia chiamate > Seleziona Solo cuffie o Cuffie e auto.

Se utilizzi iOS 15 o versioni successive, puoi attivare le notifiche di annuncio. Funzionerà solo con AirPods di seconda generazione, AirPods di terza generazione, AirPods Pro e AirPods Max, ma quando è attivo, Siri leggerà tutti i messaggi e le notifiche in arrivo dalle app selezionate.

Il nostro how to feature ti guiderà attraverso lintero processo , oltre a quali altre cuffie sono compatibili, ma in poche parole:

Vai in Impostazioni > Notifiche > Annuncia notifiche con Siri > Attiva.

È possibile rispondere a una chiamata direttamente dai tuoi AirPods, anche se ti consigliamo di attivare la funzione Annuncia chiamate in modo da sapere con chi stai per parlare.

Per rispondere a una chiamata, tocca due volte uno degli AirPod di prima o seconda generazione quando senti il suono della chiamata in arrivo nellorecchio. Per AirPods (3a generazione) e AirPods Pro, stringi il sensore Force Touch.

Su AirPods Max, premi una volta la Digital Crown sopra il padiglione destro per rispondere a una chiamata.

Per terminare una chiamata, tocca due volte uno dei tuoi AirPods (prima o seconda generazione). Fai attenzione se regoli gli AirPods durante una chiamata poiché abbiamo terminato accidentalmente una chiamata a metà prima.

Per AirPods o AirPods Pro di terza generazione, premi il sensore Force Touch sullo stelo per terminare una chiamata.

Per AirPods Max, premi una volta la Digital Crown sopra il padiglione destro per terminare una chiamata.

Se hai impostato il collegamento al volume nella barra dei menu del tuo Mac, è possibile selezionare i tuoi AirPods dal menu a discesa che appare quando fai clic sullicona del volume. Sarai quindi in grado di riprodurre musica sui tuoi AirPods mentre ascolti musica sul tuo Mac.

Per abilitare il collegamento al volume sul tuo Mac, vai su Preferenze di Sistema> Suono> Seleziona lopzione "Mostra volume nella barra dei menu".

Se hai iOS 14 o versioni successive, gli AirPods cambiano automaticamente la connessione tra tutti i tuoi dispositivi Apple. Puoi scegliere quando vuoi che AirPods si colleghi al tuo iPhone e trasferisca il percorso audio.

Apri le impostazioni Bluetooth sul tuo iPhone> Assicurati che i tuoi AirPods siano collegati> Fai clic sul simbolo "i" nella scheda AirPods> Scorri verso il basso fino a Connetti a questo iPhone> Seleziona tra Automatico o Ultimo connesso a questo iPhone.

Una volta connesso al tuo dispositivo, tutto ciò che devi fare è inserire uno o entrambi gli AirPod nelle orecchie o gli AirPods Max sulla testa e riprodurranno qualsiasi audio presente sul tuo dispositivo iOS, che si tratti di una telefonata, musica, o video.

Se togli un AirPod dallorecchio o togli gli AirPods Max dalla testa, laudio si interromperà automaticamente. Rimetti lAirPod nellorecchio o lAirPods Max sulla testa e laudio verrà riprodotto di nuovo.

Laudio della telefonata viene trasferito automaticamente sul tuo iPhone se togli gli AirPods o gli AirPod dallorecchio o dalla testa.

Se perdi i tuoi AirPods, puoi utilizzare lapp Trova il mio per individuarli . Se hai perso i tuoi AirPods nelle vicinanze, ad esempio a casa tua:

Apri lapp Trova la mia su un dispositivo iOS o iCloud.com > tocca la scheda Dispositivi in basso > Trova i tuoi AirPods nellelenco > tocca Riproduci suono. Se manca solo un AirPod, puoi disattivare laudio dallAirPod che non hai perso.

Se non sai dove hai perso i tuoi AirPods:

Apri lapp Trova la mia su un dispositivo iOS o iCloud.com > tocca la scheda Dispositivi in basso > Trova i tuoi AirPods nellelenco. Verrà visualizzato lultimo posto in cui sono stati collegati a un iPhone tramite Bluetooth. È quindi possibile toccare Indicazioni per ottenere le indicazioni stradali per lultima posizione nota.

Non è affatto il modo ufficiale per pulire gli AirPods, ma troviamo che Blu-tak funziona brillantemente per rimuovere lo sporco dalla custodia degli AirPods.

Usiamo anche salviette per neonati, ma lo sporco si attacca al Blu-tak, estraendolo dal labbro dove si apre e si chiude la custodia degli AirPods e attorno al pulsante di associazione sul retro della custodia.

Il modo ufficiale per pulirli è con un panno morbido che non lascia pelucchi o una spazzola a setole morbide. Le maglie del microfono e dellaltoparlante possono essere pulite con un batuffolo di cotone asciutto ed è possibile rimuovere eventuali detriti dalle maglie con una spazzola pulita, asciutta e a setole morbide.

Né la prima né la seconda generazione di AirPods, né gli AirPods Max sono impermeabili, quindi non indossarli mentre nuoti o sotto la doccia. Gli AirPods di terza generazione e gli AirPods Pro sono resistenti allacqua - IPX4 - il che significa che possono resistere agli schizzi ma non allimmersione.

Neanche i modelli di prima e seconda generazione sono a prova di sudore, sebbene siano testati per luso quotidiano e per un certo tipo di attività. Li indossiamo per una corsa e in palestra senza problemi, ma stiamo lontani da cascate o piscine. Gli AirPods Pro e gli AirPod di terza generazione sono resistenti al sudore.

Gli AirPod di prima, seconda e terza generazione non offrono la cancellazione del rumore.

Gli AirPods Pro e gli AirPods Max hanno la cancellazione attiva del rumore a bordo.

Apple AirPods, AirPods Pro e AirPods Max funzionano con iPhone, Apple Watch, iPad e Mac. Avrai bisogno di un iPhone 5 o successivo per i modelli di prima o seconda generazione e un iPhone 6S o successivo per AirPods Pro. Gli AirPods Max e gli AirPods (3a generazione) richiedono un iPhone 8 o successivo. Gli AirPods 2 necessitano di iOS 12.2 e WatchOS 5 per offrire tutte le loro funzionalità e gli AirPods Pro necessitano di iOS 13.2. Gli AirPods Max necessitano di iOS 14.3 o successivo per accedere a tutte le loro funzionalità. Gli AirPods (3a generazione) necessitano di iOS 15 o versioni successive per accedere a tutto.

Gli AirPods funzionano anche con PC e dispositivi Android, inclusi Samsung e Huawei , sebbene entrambe queste società abbiano le proprie alternative agli AirPods.

Puoi leggere di più sulle funzionalità offerte da AirPods sui dispositivi Android nella nostra funzione separata .

Apple AirPods e AirPods Pro sono disponibili solo in bianco. Ci sono state alcune voci su AirPods neri, ma devono ancora apparire.

Gli AirPods Max sono disponibili in grigio siderale, argento, verde, azzurro e rosa.

squirrel_widget_148285

Apple vende solo AirPods di seconda generazione, terza generazione e AirPods Pro ora. La prima generazione è stata interrotta.

Gli AirPods 2 partono da £ 119 per la custodia di ricarica standard. Gli AirPods 3 costano £ 169 con una custodia di ricarica wireless.

È anche possibile acquistare separatamente la custodia di ricarica wireless per £ 79. La custodia di ricarica wireless è compatibile con AirPods di prima generazione e AirPods di seconda generazione.

Gli AirPods Pro costano £ 249 e sono dotati di una custodia di ricarica wireless di serie.

Gli AirPods Pro Max costano £ 549.

squirrel_widget_168834