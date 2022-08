Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Adidas segue le orme di Urbanista e lancia un paio di cuffie in grado di ricaricarsi dal sole: le RPT-02 Sol.

Seguito degli auricolari RPT-01 del 2021, le cuffie sono state presentate per la prima volta da Adidas nel 2021 stesso, quando Gustaf Rosell di Zound Industries ha illustrato a Digital Trends i piani per le RPT-02 Sol.

-

Le cuffie utilizzano la tecnologia Powerfoyle di Exeger, sempre più diffusa, per ottenere un'autonomia di riproduzione extra quando serve: a quanto pare, fino a ben 80 ore di riproduzione con una sola carica. Non è chiaro quanto questo valore sia aumentato dalla tecnologia Powerfoyle stessa, ma si tratta di un'ottima cifra per chi non ama ricaricare spesso i propri dispositivi. Powerfoyle è stato utilizzato recentemente da Urbanista sia per le cuffie in-ear che per quelle over-ear.

La resistenza all'acqua è un must per le cuffie che sono chiaramente orientate all'esercizio fisico, e il grado di protezione IPX4 significa che il sudore non sarà un problema, mentre il design basato sul tessuto dovrebbe renderle confortevoli anche da quel punto di vista, come le RPT-01.

Non ci sono grandi differenze di design rispetto alle RPT-01, infatti, a parte un rivestimento Powerfoyle più reticolato sull'archetto, e sono di nuovo cuffie on-ear. Adidas sottolinea il fatto che la maggior parte della plastica del design proviene da fonti riciclate.

Le cuffie saranno disponibili dal 23 agosto 2022 direttamente da Adidas al prezzo di 199,95 sterline, un piccolo aumento rispetto al prezzo delle RPT-01 che probabilmente si spiega con i requisiti più complessi dell'integrazione di Powerfoyle.

Perché le cuffie Philips Go sono perfette per lo sport e l'esercizio Di Pocket-lint International Promotion · 30 marzo 2022 Non esiste una taglia unica quando si tratta di trovare gli auricolari giusti da utilizzare durante gli allenamenti e l'esercizio. Ciò che funziona pe...

Scritto da Max Freeman-Mills.