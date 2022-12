EE Pocket-lint Awards 2022: cuffie intrauricolari dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le cuffie intrauricolari sono una categoria a cui la maggior parte delle persone appartiene. Sia che le usiate in palestra, in viaggio, come pendolari o semplicemente le preferiate alle più ingombranti cuffie over ear per un ascolto casuale, sono un fattore di forma piccolo e conveniente per portare la musica nelle vostre orecchie.

Inoltre, sono sempre più intelligenti, grazie alla cancellazione del rumore, all'impermeabilità e a tutti i tipi di sensori integrati: per capire la frequenza cardiaca e il conteggio dei passi, o anche per capire come si posizionano nel canale uditivo, in modo da regolare il suono in base alle esigenze.

La selezione per gli EE Pocket-lint Awards non è stata un'impresa da poco e c'è stato l'imbarazzo della scelta, con molti auricolari di talento tra cui scegliere. Ma il vincitore è...

Cuffie intrauricolari dell'anno: Sennheiser Momentum True Wireless 3

Con le Momentum True Wireless 3, Sennheiser ha tenuto una masterclass su come rendere ancora migliore un prodotto già ottimo. Non solo offrono un netto passo avanti rispetto ai loro predecessori, con tanti piccoli miglioramenti al design, al suono e all'ANC, ma sono anche più economiche.

In definitiva, per chi è alla ricerca di un paio di auricolari affidabili che suonino bene quanto sembrano, le Sennheiser Momentum True Wireless 3 sono le migliori che abbiamo ascoltato quest'anno.

Molto apprezzato: Apple AirPods Pro 2

Gli AirPods Pro 2 di Apple sono stati scelti quest'anno come miglior prodotto, per tutto ciò che offrono a chi ha un iPhone. Sebbene la perfetta integrazione con l'iPhone sia sempre un chiaro motivo per raccomandarli, il miglioramento della cancellazione del rumore, le nuove funzioni della custodia di ricarica e i miglioramenti della qualità del suono li rendono i migliori AirPods di sempre.

Il meglio degli altri

Mentre le Sennheiser Momentum True Wireless 3 si sono aggiudicate i voti dei giudici per il primo posto, con un elogio per le AirPods Pro 2 di Apple, il resto della rosa dei candidati ha dimostrato quanto fosse forte la selezione nel 2022.

Dall'ottimo rapporto qualità-prezzo delle Sony Linkbuds S, che offrono molto di ciò che abbiamo apprezzato dei vincitori dello scorso anno - le Sony WF-1000XM4 - in un pacchetto più accessibile, alla raffinatezza delle Shure Aonic Free, apprezzate dagli audiofili , c 'era davvero l'imbarazzo della scelta.

Altrove, le UW100 di Astell & Kern potrebbero non avere la cancellazione attiva del rumore, ma le loro prestazioni audio e le loro capacità passive hanno più che compensato, mentre abbiamo apprezzato la versatilità delle Philips Fidelio T1 in ogni genere che gli abbiamo proposto. Una rosa di talenti davvero notevole.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione per i premi, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Verity Burns. Modifica di Britta O'Boyle.