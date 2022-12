EE Pocket-lint Awards 2022: le cuffie dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le cuffie sono una categoria che non è mai tranquilla e se siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie, c'è sempre una varietà di marche, stili e prezzi tra cui scegliere. Quest'anno non è stato diverso, e la nostra rosa di candidati era composta da un "who's who" dei migliori marchi audio del mondo.

Da Sennheiser a Sony, da B&W a Beyerdynamic, i giudici degli EE Pocket-lint Awards hanno avuto l'imbarazzo della scelta per assegnare il titolo di cuffie dell'anno, ma nonostante ciò, c'è stato un chiaro vincitore.

Cuffie dell'anno: Sony WH-1000XM5

La linea di cuffie Sony deve essere tra le più decorate nella storia delle cuffie, e le WH-1000XM5 sono un altro straordinario esempio di come si possano unire comfort, un nuovo design e prestazioni stellari in un unico prodotto.

È una combinazione eccezionale. Sia che siate viaggiatori abituali e vogliate eliminare il rumore di fondo, sia che vogliate semplicemente perdervi nella vostra musica mentre camminate verso il lavoro o la scuola, le WH-1000XM5 di Sony sono un compagno sonoro superbo. Un vincitore assolutamente meritevole delle Cuffie dell'Anno 2022.

Molto apprezzate: Bowers & Wilkins Px7 S2

Se il vincitore di quest'anno è stato chiaro, è stato altrettanto chiaro chi si è piazzato al secondo posto nelle stime dei giudici.

Questi Px7 S2 non si limitano a migliorare i loro predecessori, ma li superano in quasi tutti i settori. Le prestazioni audio sono autorevoli e penetranti, la cancellazione del rumore è migliorata e il design è stato reso ancora più confortevole.

Il risultato è una cuffia di qualità superiore che giustifica il suo prezzo più elevato.

Il meglio del resto

La Sony WH-1000XM5 si è aggiudicata il primo premio di quest'anno, mentre la B&W Px7 S2 si è piazzata al secondo posto, ma come si è comportato il resto dell'elenco? Le Sennheiser Momentum 4 Wireless ci hanno colpito per l'ottimo suono e per l'elenco di funzioni migliorate, ma a prezzo ridotto, mentre le MW75 di Master & Dynamic hanno catturato la nostra attenzione per il loro suono deciso e il design super-premium.

Le cuffie da studio Beyerdynamic DT 700 Pro X non sono dotate di ANC come le altre in lizza, ma sono entrate nella shortlist solo per il loro suono superbo e il loro comfort, mentre le Final UX3000 offrono un valore eccellente da parte di un marchio audio premium: un paio di cuffie dal suono eccezionale a un prezzo contenuto.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia dei 12 mesi precedenti. Per essere presi in considerazione per i premi, i prodotti devono essere completamente recensiti dal team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

