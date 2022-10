Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Drop ha rivelato un'altra collaborazione con Epos che, a suo dire, offre una qualità audiofila a un prezzo da leader di mercato.

Le cuffie Drop + Epos H3X fanno seguito alle popolari cuffie Drop + Epos PC38X, che hanno riscosso un grande successo tra i recensori e i giocatori. Ora, le nuove Drop + Epos H3X sono state realizzate sulla base dei feedback della comunità e migliorate per quanto riguarda la chiarezza, la precisione e la riproduzione del suono.

Drop afferma che queste cuffie hanno un suono ben arrotondato e una migliore chiarezza e risposta in frequenza, oltre a un design chiuso per un audio coinvolgente durante il gioco.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A prima vista, sembrano molto simili alle Epos H3Pro Hybrid in termini di stile e design e questo non è un male. Con un telaio in policarbonato di alta qualità, padiglioni in memory foam e una solida qualità costruttiva, dovrebbe essere un acquisto interessante.

Le migliori cuffie USB-C per telefoni Android 2022 Di Dan Grabham · 17 Maggio 2022 Abbiamo raccolto le migliori coppie di cuffie USB-C da acquistare per i telefoni Android.

Specifiche di Drop + Epos H3X

Fattore di forma: Over-ear con design chiuso

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Driver da 40 mm

Peso 270 g

Jef Holove, CEO di Drop, ha parlato di come sono nate le nuove cuffie:

"Quando abbiamo iniziato a progettare le Drop + Epos H3X, ci siamo impegnati a sviluppare un prodotto che offrisse una qualità costruttiva stellare, una qualità sonora ed estetica superiore, oltre a migliorare le cuffie Epos H3 originali - il tutto a un prezzo accessibile ai consumatori... siamo entusiasti di presentare le Drop + EPOS H3X, offrendo agli utenti un maggiore accesso a prodotti audio ad alte prestazioni".

Drop + Epos H3X è disponibile per il pre-ordine dal 25 ottobre e le spedizioni avverranno a metà novembre 2022. Per saperne di più, visitate il sito Drop.

Scritto da Adrian Willings.