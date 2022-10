Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - KEF, marchio audio di lusso, ha presentato un paio di cuffie over-ear wireless caratterizzate dall'estetica del famoso designer Ross Lovegrove, dalla cancellazione attiva del rumore e dal supporto audio ad alta risoluzione.

Le cuffie KEF Mu7 sono dotate di un driver dinamico a gamma completa da 40 mm in ciascun orecchio e di una tecnologia intelligente di cancellazione attiva del rumore che contrasta i rumori esterni per offrire un'esperienza di ascolto isolata e chiara.

È presente il supporto per il codec aptX HD di Qualcomm, che offre una riproduzione audio wireless quasi priva di perdite fino a 24 bit/48 kHz. Le cuffie supportano anche il Bluetooth 5.1 per la connessione a dispositivi Android e iOS.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le caratteristiche del design includono una struttura in alluminio, nei colori argento o grigio antracite, con cuscinetti in schiuma di memoria in pelle per il massimo comfort. Il padiglione destro presenta un touchpad capacitivo per controllare il volume, i brani, le chiamate e attivare l'assistente vocale preferito.

La durata della batteria è dichiarata fino a 40 ore con il Bluetooth e l'ANC attivati, un buon risultato per questa categoria di over-ear. È disponibile anche la ricarica rapida, con una carica di 15 minuti che consente un utilizzo di otto ore.

Il designer, Lovegrove, ha già collaborato con KEF per prodotti come i diffusori Muon, i diffusori portatili Muo e gli auricolari Mu3. La gamma è caratterizzata da un linguaggio di design.

Le cuffie wireless KEF Mu7 ANC sono disponibili da subito al prezzo di 349 sterline nel Regno Unito, 399,99 dollari negli Stati Uniti e 399 euro in Europa centrale.

Vuoi fare la corsa di Wings for Life? Acquista le cuffie Philips Go e ottieni la tua quota di iscrizione gratuita Di Pocket-lint International Promotion · 1 aprile 2022 Philips offre l'ingresso gratuito alla Wings for Life World Run acquistando cuffie Philips Go selezionate.

squirrel_widget_12856337

Scritto da Rik Henderson.