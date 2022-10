Disimballaggio degli auricolari true wireless 1MORE EVO

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se siete alla ricerca di un paio di auricolari wireless, non potete sbagliare con 1MORE EVO. Questi auricolari sono stati inclusi nella vendita Prime Early Access di Amazon, il che significa che potete acquistarli a una frazione del prezzo normale.

Con uno sconto del 30% nel Regno Unito e del 20% negli Stati Uniti, si tratta di un'offerta da non perdere.

Ma cosa c'è dietro tutto questo entusiasmo? In questo articolo vi raccontiamo tutto sugli auricolari 1MORE EVO, esplorando ogni aspetto: design, prestazioni, qualità costruttiva, cancellazione del rumore e durata della batteria.

Il design

Gli auricolari EVO sono l'ultima novità del marchio audio 1MORE. Sono disponibili nei colori bianco e nero, ciascuno con accenti in oro rosa che conferiscono loro un aspetto elegante. La qualità costruttiva è eccellente, con un pannello touch metallico e una struttura robusta.

Questi auricolari sono stati progettati pensando al comfort. La vestibilità aderente e il design leggero le rendono perfette per essere indossate per molte ore, sia che ci si rilassi a letto sia che si vada in giro. Inoltre, la loro piccola forma ovale le rende facili da trasportare e riporre.

Il pannello ceramico 3D crea una superficie liscia e speculare che aiuta a ridurre le interferenze del segnale elettromagnetico. In questo modo la trasmissione audio rimane stabile, indipendentemente dal fatto che ci si trovi in viaggio o in un'area affollata.

Una robusta custodia è proprio quello che ci vuole per tenere al sicuro le cuffie durante la ricarica. La finitura metallica è un tocco di classe, anche se tende ad attirare la polvere. Gli auricolari sono resistenti al sudore e all'acqua, il che li rende perfetti per qualsiasi attività.

Ogni unità viene fornita con cinque diverse misure di auricolari, in modo da trovare la misura perfetta per le proprie orecchie.

Prestazioni

Gli auricolari 1MORE EVO sono progettati per offrire un suono potente da studio.

Tutti i modelli di auricolari del marchio 1MORE sono stati messi a punto con precisione da Luca Bignardi, vincitore di un Grammy Award ed esperto ingegnere del suono. Ripristinando le frequenze spesso perse nella compressione dell'audio digitale, questi auricolari offrono un'esperienza di ascolto impareggiabile, in grado di soddisfare anche gli audiofili più esigenti.

La combinazione di doppio driver ibrido e tecnologia LDAC offre un'ampia risposta in frequenza, mentre l'armatura bilanciata garantisce una riproduzione accurata del suono. Il risultato è un suono chiaro e dettagliato che darà vita alla vostra musica.

Questi auricolari offrono un'esperienza di ascolto personalizzabile, con tre diverse modalità di equalizzazione tra cui scegliere: Custom EQ, Preset EQ e SoundID. La modalità Custom EQ consente di personalizzare le preferenze audio nell'app 1MORE MUSIC, mentre la modalità Preset EQ offre una selezione di profili audio preimpostati.

SoundID è una funzione che riconosce automaticamente le preferenze musicali dell'utente e regola il suono di conseguenza. Di conseguenza, gli auricolari 1MORE EVO offrono un'esperienza di ascolto unica e personalizzata.

L'accurata messa a punto e i componenti di qualità superiore di questi auricolari garantiscono un'esperienza di ascolto fedele alla registrazione originale. Che siate appassionati di musica classica, rock o hip-hop, gli auricolari 1MORE EVO vi regaleranno un'esperienza di ascolto intima e coinvolgente che non dimenticherete.

Cancellazione attiva del rumore (ANC)

Questi auricolari sono dotati di quattro livelli di cancellazione attiva del rumore e di due modalità di trasparenza che consentono di ascoltare l'ambiente circostante.

Il livello più profondo di cancellazione del rumore può raggiungere i 42 decibel, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti rumorosi. I bassi profondi delle canzoni si sentiranno in modo forte e chiaro, mentre tutto il resto sembrerà distante o confuso, anche se si tratta di qualcosa di piccolo come il ronzio del frigorifero o qualcuno che parla in un'altra stanza.

La modalità ANC adattiva riconosce automaticamente i suoni ambientali e disattiva la modalità di cancellazione del rumore, in modo da garantire sempre il livello perfetto di qualità del suono.

Se state cercando di bloccare il rumore durante un lungo volo o semplicemente volete ascoltare la vostra musica senza distrazioni, gli auricolari 1MORE EVO sono la scelta perfetta.

Durata della batteria

La durata della batteria di questi auricolari è impressionante, con una durata fino a otto ore senza ANC o circa sei quando l'ANC è attivato. Si tratta comunque di un tempo significativo per ascoltare la musica. A meno che non si ascoltino brani a tutto volume, gli auricolari dovrebbero durare tutto il giorno.

La custodia di ricarica può fornire altre 20 ore di autonomia o 28 ore se si disattiva la funzione di cancellazione del rumore.

Naturalmente, gli auricolari devono essere in grado di ricaricarsi rapidamente, ed è per questo che il supporto alla ricarica rapida di EVO è una caratteristica così interessante. Quindici minuti di ricarica possono bastare per quattro ore. Una ricarica completa richiede un'ora, mentre la custodia di ricarica ne richiede due.

Chiamate, film e giochi

Questi auricolari sono stati progettati per offrire una qualità del suono chiara e nitida, ovunque ci si trovi.

Sono dotati di sei microfoni integrati che lavorano insieme a un algoritmo intelligente per captare e amplificare la voce in qualsiasi ambiente rumoroso. Questo garantisce chiamate cristalline anche nei luoghi più affollati.

Indipendentemente dall'intensità del videogioco, gli auricolari 1MORE sono in grado di garantire la massima qualità. La sincronizzazione tra audio e video è sempre perfetta, così non dovrete fare i conti con i tempi di ritardo.

Bluetooth e controlli

Gli auricolari 1MORE EVO sono progettati con un pannello di controllo sensibile al tocco su ciascun lato che può essere utilizzato per le funzioni di riproduzione e gestione delle chiamate. Con un triplo tocco si gestiscono le chiamate dell'assistente vocale, mentre con un doppio clic si passa da un brano all'altro o da un podcast all'altro della playlist. Una pressione prolungata attiva la modalità trasparenza, consentendovi di sintonizzarvi nuovamente con il mondo circostante.

Con questi auricolari, la connettività Bluetooth è un gioco da ragazzi. Sono compatibili con Bluetooth 5.2 e supportano il codec LDAC, uno standard audio più recente e avanzato rispetto ad AAC e SBC. Questo rende gli auricolari EVO una buona scelta per chi desidera la migliore qualità audio possibile durante lo streaming di musica o le chiamate.

A differenza della maggior parte degli auricolari presenti sul mercato, i modelli 1MORE EVO possono essere collegati a due dispositivi contemporaneamente e non è necessario riconnettersi per passare da un dispositivo all'altro. Se state guardando un film sul vostro tablet e ricevete una telefonata, potete rispondere facilmente senza mettere in pausa il film.

Giudizio finale

Gli auricolari 1MORE EVO sono un ottimo acquisto per chi cerca un suono di alta qualità e una vestibilità confortevole. Sono progettati per rimanere nelle orecchie e fornire un'eccellente qualità del suono, anche quando ci si allena. L'attuale promozione su Amazon è l'occasione per aggiudicarsi auricolari potenti e versatili con un generoso sconto.

La promozione 1MORE EVO è attiva dall'11 al 17 ottobre 2022. Negli Stati Uniti gli auricolari sono scontati del 20%, quindi si possono acquistare a 135,99 dollari. Nel Regno Unito sono scontati del 30%, quindi si possono acquistare a 111,99 sterline. Non perdete l'occasione di accaparrarvi un paio di questi straordinari auricolari a una frazione del prezzo.