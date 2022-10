Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il produttore di hi-fi premium Focal ha annunciato le Focal Bathys, il suo primo paio di cuffie wireless a cancellazione del rumore.

Con un design premium ereditato dalle cuffie aperte e chiuse del marchio, le Focal Bathys offrono una finitura in vera pelle sull'archetto e alluminio e magnesio sui padiglioni. Il logo a fiamma al centro delle griglie distintive di Focal può anche illuminarsi, se lo si desidera.

Nonostante i materiali di alta gamma, le Focal Bathys sono state progettate per essere più leggere e compatte di alcune delle cuffie cablate di fascia alta dell'azienda, con una custodia per portarle facilmente con sé anche in viaggio.

Dal punto di vista delle prestazioni, le cuffie sono dotate di driver da 40 mm con cupola a forma di M in alluminio-magnesio e promettono di offrire un suono dettagliato, preciso e dinamico.

La cancellazione del rumore è disponibile in due modalità: "silenziosa", per gli ambienti con un elevato rumore di fondo, e "morbida", per le volte in cui non è necessario che l'ANC sia completamente attivo. C'è anche una modalità di trasparenza per i casi in cui può essere utile sentire l'ambiente circostante.

Le Focal Bathy sono compatibili con tutti i tipi di codec audio, tra cui SBC, AAC, AptX e AptX Adaptive, e possono essere utilizzate via cavo (tramite USB-C) per il supporto della musica ad alta risoluzione a 24 bit/192kHz, grazie a un DAC USB di alta qualità a 24 bit integrato. È presente anche il supporto per il jack da 3,5 mm ed entrambi i cavi sono forniti nella confezione.

Sono presenti gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, con pulsanti di controllo facilmente accessibili sul padiglione auricolare e un equalizzatore regolabile per personalizzare il suono in base ai propri gusti. È possibile accedere e regolare l'equalizzazione nella nuova applicazione dedicata di Focal, per Android e iOS. È presente anche la tecnologia microfonica Clear Voice Capture per chiamate telefoniche cristalline.

Se utilizzati senza fili, i Focal Bathys offrono 30 ore di autonomia, mentre la ricarica rapida consente di ottenere cinque ore di ascolto in più con soli 15 minuti di carica.

Le Focal Bathys sono disponibili da subito e costano la non trascurabile cifra di 699 sterline/ 799 dollari/ 799 euro. Presto forniremo una recensione completa.

Scritto da Verity Burns.