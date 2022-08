Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Grado è nota per la sua gamma di cuffie di alta qualità e dall'aspetto accattivante, ma con la nuova serie Statement ha davvero superato se stessa.

Le cuffie Grado GS1000x e GS3000x combinano un look elegante con quelli che l'azienda definisce i suoi driver più grandi.

Come le altre cuffie Grado della gamma in legno, la GS1000x è costruita in mogano. Tuttavia, è la prima ad adottare anche il legno ipê. La scelta non è solo estetica, poiché questo particolare materiale naturale è noto per la sua integrità strutturale, in grado di migliorare il suono quando passa attraverso l'involucro.

Il driver di questo modello è da 50 mm e fa parte di un'unità di altoparlanti riprogettata.

L'ammiraglia Grado GS3000x aumenta il livello con un driver da 52 mm, anch'esso della nuova famiglia X Driver. Si trova all'interno di una camera metallica circondata da un corpo unico in legno di cocobolo.

Entrambe le nuove cuffie sono dotate di un cavo intrecciato a 12 conduttori e sono assemblate a mano a Brooklyn, New York. Ciascuna di esse può essere specificata con connettori XLR bilanciati opzionali.

"Ricordo di aver provato la prima GS1000 decenni fa, quando mio padre portò il primo paio al piano di sopra dal banco di lavoro", ha dichiarato Jonathan Grado.

"Avevo sette o otto anni e mi inghiottirono la testa. Il fatto che oggi siano alla quarta generazione è una testimonianza del design della GS1000 originale".

La Grado GS1000x costerà 1.295 sterline (1.195 dollari), mentre l'ammiraglia GS3000x avrà un prezzo di 2.195 sterline (1.995 dollari).

Entrambe saranno disponibili da settembre.

Scritto da Rik Henderson.