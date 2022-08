Urbanista aggiunge la sua tecnologia di ricarica solare agli auricolari Phoenix

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Urbanista ha fatto scalpore quando l'anno scorso ha aggiunto la tecnologia di ricarica solare alle sue cuffie di Los Angeles, estendendo in modo massiccio il loro potenziale tempo di utilizzo e rendendo potenzialmente superflua la ricarica.

Ora l'azienda sta cercando di ripetere il trucco nel mercato degli auricolari wireless veri e propri, con un'implementazione leggermente più complessa sotto forma dei suoi nuovi auricolari Phoenix.

Questi auricolari sono dotati di una custodia di ricarica rivestita con l'importante materiale Powerfoyle di Exeger, che consente di ottenere energia supplementare dal sole, un po' meno convincente del rivestimento degli auricolari stessi.

Questo è ovviamente dovuto al fatto che gli auricolari sono troppo piccoli per ottenere una superficie di ricarica ragionevole, ma significa comunque che è possibile ottenere un'ora di carica in più per ogni ora trascorsa alla luce del sole.

Da soli gli auricolari durano otto ore, mentre la custodia può contenerne fino a 32 in più, quindi i livelli di batteria sono piuttosto impressionanti anche senza gli esclusivi metodi di ricarica.

Gli auricolari hanno una resistenza all'acqua IPX4 che li rende impermeabili al sudore e sono dotati di una cancellazione attiva del rumore per aiutarvi a rimanere isolati dal mondo circostante, un must degli auricolari di qualità.

Detto questo, il prezzo è incredibilmente ragionevole vista la tecnologia contenuta: le Phoenix usciranno alla fine del 2022 al prezzo di 129 sterline/149 dollari/149 euro.

