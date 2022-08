Che cos'è il Bluetooth multipoint e come funziona?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'audio Bluetooth ha rivoluzionato il mondo delle cuffie. Per noi non è più possibile tornare a districare i cavi, abbiamo abbracciato pienamente il futuro wireless.

Tuttavia, questo nuovo mondo non è privo di problemi, soprattutto quando si cerca di utilizzare le cuffie Bluetooth con più di un dispositivo.

È qui che entra in gioco il multipoint, una soluzione a uno dei problemi più frustranti dell'audio Bluetooth.

In questo articolo spiegheremo cos'è, come funziona e come si può utilizzare. Quindi, iniziamo.

Sorprendentemente, il multipoint è stato introdotto con il rilascio del Bluetooth 4.0, oltre dieci anni fa. Le prime iterazioni erano a dir poco goffe, ma da allora il sistema è migliorato notevolmente.

Il multipoint consente di collegare un auricolare Bluetooth a due o più dispositivi contemporaneamente. Ad esempio, si può ascoltare la musica sul computer portatile e allo stesso tempo ricevere le notifiche dal telefono.

Senza il multipoint, sarebbe necessario scollegare e ricollegare le cuffie ogni volta che si desidera passare da un dispositivo all'altro, il che richiede tempo e frustrazione.

Un'altra caratteristica interessante del multipoint è la priorità alle chiamate telefoniche: se si sta guardando un video di YouTube su un dispositivo ma si riceve una telefonata su un altro, si passa automaticamente a rispondere alla chiamata.

Indossate il cappello da nerd, stiamo entrando in profondità. Quando si collegano le cuffie Bluetooth a uno smartphone (o a qualsiasi altro dispositivo), si crea una cosa chiamata piconet.

Una piconet è una rete estremamente piccola; nel nostro esempio, si tratta di un telefono e di alcune cuffie che costituiscono la totalità di questa rete.

In questa situazione sono le cuffie a comandare e il telefono ascolta le istruzioni per riprodurre, mettere in pausa o modificare il volume. Le cuffie indicano al telefono anche il codec audio e la velocità di trasmissione da utilizzare, per garantire la compatibilità.

Quando le cuffie supportano il multipoint, significa che la loro piconet può avere altri follower (o sorgenti audio). Le cuffie continueranno a dire ai dispositivi cosa fare, ma sceglieranno di dare la priorità a uno piuttosto che all'altro a seconda del segnale trasmesso.

Esistono diversi tipi di connessioni multipoint, ecco come si differenziano:

Il tipo di connessione multipoint Bluetooth di gran lunga più comune, il multipoint semplice consente di collegarsi a due dispositivi contemporaneamente. Quando il dispositivo secondario inizia a riprodurre l'audio, mette in pausa l'audio del dispositivo principale e passa al secondo.

Il multipoint avanzato è un'opzione molto incentrata sulle aziende. Funziona come il multipoint semplice, ma ha una funzione che consente di ricevere chiamate su più telefoni. Se si è impegnati in una telefonata e poi si riceve un'altra chiamata sul dispositivo secondario, la risposta alla nuova chiamata metterà in attesa quella originale.

Il funzionamento è lo stesso del multipoint semplice, ma questa volta è possibile supportare tre dispositivi contemporaneamente. Perfetto se avete un telefono personale, un telefono di lavoro e un computer portatile, ad esempio.

Alcuni produttori hanno scelto di sviluppare le proprie versioni proprietarie del multipoint, come Apple e Samsung. Questi sistemi sono spesso più raffinati dell'opzione multipoint generica, ma hanno un grosso limite: funzionano solo con i dispositivi dell'ecosistema del produttore.

Per essere così utile e sviluppato da così tanto tempo, il multipoint è offerto sorprendentemente da poche cuffie. Non sappiamo se ciò sia dovuto all'interesse di mantenere bassi i costi o se i produttori non lo ritengano abbastanza raffinato da includerlo nei loro prodotti.

In ogni caso, una volta che ci si è abituati a questa comodità, è difficile rinunciarvi. E se passate continuamente dal computer portatile al dispositivo mobile, vi consigliamo di provarle. Ecco alcune delle migliori cuffie che abbiamo provato con supporto multipoint:

Naturalmente, si può sempre optare per un'opzione proprietaria. Queste offrono un'esperienza davvero elegante, al costo di una compatibilità più ampia:

Scritto da Luke Baker.