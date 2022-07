Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'editore francese di giochi e il marchio di accessori Nacon hanno annunciato un aggiornamento della gamma di cuffie da gioco Pro RIG (precedentemente commercializzate con il marchio Plantronics) per il 2022.

I nuovi modelli arriveranno in Europa e nel Regno Unito il prossimo autunno per PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, con prezzi adatti a diverse tasche.

Nacon RIG 800 Pro è il modello di punta. Si tratta di cuffie wireless disponibili in tre forme: 800 Pro HS per PlayStation, 800 Pro HX per Xbox e 800 Pro HD per i giocatori PC.

Ognuna di esse è senza fili e viene fornita con una stazione di base che fornisce funzionalità di ricarica. Dispongono inoltre di un adattatore wireless USB che può essere collegato a una console o a un PC per una connettività a bassa latenza.

Ogni orecchio contiene un driver da 40 mm e supporta l'audio 3D. I modelli HD e HX supportano anche il Dolby Atmos per le cuffie.

Ciascuna delle varianti della serie 800 Pro avrà un prezzo di 199,99 sterline / 199,99 euro.

Le Nacon RIG 500 Pro Gen 2 sono cuffie con cavo (3,5 mm) e presentano un miglioramento dell'archetto in acciaio per un maggiore comfort. Sono dotate di driver da 50 mm a bassa distorsione, uno per orecchio, e supportano anche l'audio 3D e Dolby Atmos.

Sono disponibili due modelli, uno in bianco o nero per console - il 500 Pro HC Gen 2 - e l'altro per PC - il 500 Pro HD Gen 2. Il prezzo è di 69,99 sterline / euro.

Ciascuno costa 69,99 sterline / 79,99 euro.

Infine, le Nacon RIG 300 Pro sono un modello economico a filo con un driver da 40 mm in ciascun orecchio. È progettato principalmente per l'uso su console, con tre modelli: HS, HX e HN rispettivamente per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Il prezzo è di 24,99 sterline / 29,99 euro.

