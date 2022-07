Beyerdynamic lancia Free Byrd, il suo primo set di auricolari realmente wireless

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Beyerdynamic ha presentato il suo primo paio di auricolari realmente wireless, entrando nel mercato con un notevole ritardo rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti.

L'azienda più nota per le sue cuffie over-ear di alta qualità ha annunciato il Free Byrd, un paio di in-ear che promettono un'ottima durata della batteria, la cancellazione del rumore e un prezzo ragionevole.

Il design di Free Byrd si ispira alla forma di un plettro di chitarra, con una striscia distinta al centro che ospita anche l'indicatore luminoso a LED.

Sono dotati di tutta la tecnologia più avanzata che si possa sperare di trovare se si vogliono degli auricolari per il proprio telefono Android.

Ciò significa che è presente l'aptX Adaptive di Qualcomm per uno streaming audio di qualità e senza ritardi. L'audio è fornito da un driver da 10 mm, che secondo Beyerdynamic offre "alti brillanti e bassi potenti".

Gli auricolari sono inoltre dotati di ANC (Active Noise Cancelling) digitale, che consente di bloccare il rumore ambientale intorno a voi o di lasciarlo entrare di proposito utilizzando la modalità trasparenza.

Per quanto riguarda il comfort e il suono, Beyerdynamic fornisce le Free Byrd con cinque diversi puntali in silicone e tre in memory foam, che consentono di trovare la giusta vestibilità. Inoltre, gli auricolari hanno una resistenza agli spruzzi IPX4.

Grazie alla funzione Google Fast Pair, è possibile accoppiarle in modo rapido e semplice con il proprio telefono Android ed è anche possibile utilizzare l 'assistente vocale Alexa.

Per quanto riguarda l'importante durata della batteria, gli auricolari sono in grado di riprodurre fino a 11 ore di musica con una carica completa e con l'ANC disattivato. Con l'ANC attivato, la durata è di 8 ore.

La custodia di ricarica offre altre 19 ore con l'ANC disattivato, per un totale di 30 ore. E quando è scarica, si può ricaricare con l'USB-C o con un pad di ricarica wireless Qi.

LeBeyerdynamic Free Byrd sono in vendita da subito al prezzo di 249 dollari e sono disponibili in bianco o nero.

