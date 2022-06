Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nura, l'azienda dietro ai NuraPhones dall'aspetto pazzesco che ci hanno impressionato nel 2018, sta tornando su Kickstarter per lanciare la sua ultima offerta audio.

Il nuovo prodotto si chiama NuraTrue Pro ed è il seguito più avanzato degli auricolari true wireless NuraTrue lanciati lo scorso anno.

Pur avendo un aspetto abbastanza simile al suo predecessore, il nuovo prodotto presenta un gran numero di miglioramenti.

L'aspetto più interessante è che gli auricolari NuraTrue Pro supportano l'audio lossless di qualità CD, grazie all'inclusione di Qualcomm aptX Lossless.

C'è anche una nuova modalità Spatial Audio, progettata da Dirac, pensata per replicare il paesaggio sonoro espanso proveniente da un paio di monitor da studio di fascia alta.

"Viviamo in un'epoca in cui la tecnologia Bluetooth è maturata al punto da non dover più scendere a compromessi sulla qualità del suono a causa delle limitazioni della larghezza di banda wireless. Per questo motivo, con il NuraTrue Pro abbiamo adottato una filosofia di progettazione "senza compromessi", che si applica a tutti gli aspetti del prodotto, dalle prestazioni audio al design e all'esperienza d'uso".

"Con il NuraTrue Pro, offriamo un'esperienza che di solito richiede costose apparecchiature per appassionati, con la comodità offerta dal fattore di forma True Wireless che tutti hanno imparato a conoscere e amare negli ultimi anni", ha dichiarato il Dr. Luke Campbell, CEO e co-fondatore di Nura.

Ma non è solo la fedeltà audio a essere migliorata, Nura ha anche migliorato molte cose in termini di praticità e usabilità.

La durata della batteria è stata aumentata a 8 ore di riproduzione o a 24 ore con la custodia. E quando si esaurisce, la custodia NuraTrue Pro supporta la ricarica wireless e la velocità di ricarica via cavo è raddoppiata.

È presente il Bluetooth 5.3 con supporto multipoint e microfoni migliorati per le chiamate vocali.

Infine, la cancellazione del rumore è stata migliorata ed è ora adattiva, il che significa che monitora e si adatta costantemente all'ambiente circostante per garantire che nulla si frapponga tra voi e la vostra musica.

Le NuraTrue Pro saranno vendute al prezzo di 329$ / 299£ / 359€ / 499$ AUD e sono disponibili per il pre-ordine su Kickstarter. I super sconti per gli early bird partono da 199 dollari, quindi se questi auricolari vi sembrano perfetti, c'è un vantaggio nell'accaparrarseli in fretta.

Scritto da Luke Baker.