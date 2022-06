Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Bluetooth SIG ha annunciato una nuova specifica che cambierà il modo di utilizzare l'audio Bluetooth.

Grazie a questa nuova specifica, sarà possibile sintonizzarsi su trasmissioni pubbliche che potranno essere riprodotte insieme all'audio standard del telefono.

Immaginate di utilizzare normalmente le vostre cuffie Bluetooth, ma quando salite su un treno potete scegliere di farvi trasmettere gli annunci in cuffia.

Oppure di essere seduti in una sala d'attesa e di scegliere di sintonizzarsi sulla TV, solitamente silenziata, quando viene trasmesso qualcosa di interessante.

Questo è il genere di cose che Auracast promette di portare sul mercato dell'audio Bluetooth. Sarà simile al modo in cui attualmente ci si unisce alle reti Wi-Fi pubbliche, ma con sorgenti audio.

Naturalmente, i vantaggi per i non udenti sono notevoli e Auracast funzionerà anche con apparecchi acustici compatibili.

Bluetooth SIG

In un comunicato, il CEO di Bluetooth SIG, Mark Powell, ha dichiarato: "Il lancio di Auracast broadcast audio darà il via a un altro enorme cambiamento nel mercato dell'audio wireless".

"La possibilità di diffondere e condividere l'audio con la tecnologia Bluetooth darà nuova forma all'audio personale e consentirà ai locali e agli spazi pubblici di offrire esperienze audio che miglioreranno la soddisfazione dei visitatori e aumenteranno l'accessibilità".

La dichiarazione include anche una citazione di Peter Liu, architetto di sistema dei prodotti dell'ecosistema Pixel di Google: "Siamo orgogliosi di collaborare con il Bluetooth SIG e siamo entusiasti di vedere questa capacità fornire ai consumatori nuovi modi fantasiosi per connettersi gli uni con gli altri e ascoltare il loro mondo".

Non saremmo quindi sorpresi di vedere questa tecnologia in arrivo sui futuri, e forse anche attuali, dispositivi Pixel. Le specifiche di Auracast fanno parte di Bluetooth LE Audio, disponibile in Bluetooth 5.2, quindi il sistema potrebbe funzionare anche con l'hardware attualmente disponibile.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 9 giugno 2022

Scritto da Luke Baker.