(Pocket-lint) - SteelSeries ha presentato una nuova coppia di cuffie di fascia alta che rappresentano un nuovo livello per la sua produzione audio, sotto forma di Arctis Nova Pro e Arctis Nova Pro Wireless.

Le cuffie sono dotate di un nuovo software chiamato Sonar che consente agli utenti di personalizzare l'audio e di ottenere un suono surround completo, ma hanno anche un nuovo design degno di nota che segna un nuovo look per SteelSeries.

Da qualche anno le sue cuffie vantano un design molto simile, che si è evoluto nella linea Nova Pro per nascondere un po' di più l'archetto degli occhiali da sci.

Questa è una nuova era. La vostra era.



Presentazione di Arctis Nova Pro e Arctis Nova Pro Wireless



Gioca come un dio: https://t.co/Sko4kzOLOU pic.twitter.com/u8DASuf8kv- SteelSeries (@SteelSeries) 24 maggio 2022

Entrambe le cuffie sono dotate di una stazione base per la regolazione del volume, mentre la versione cablata è dotata di un DAC. Per quanto riguarda la migliore qualità audio, l'opzione cablata sarà la vincitrice, ma il Nova Pro wireless migliora la situazione includendo la cancellazione attiva del rumore (ANC) sia per il gioco che per l'audio Bluetooth.

Ciò significa che potenzialmente potrebbero essere un paio di cuffie a tutto tondo, soprattutto in considerazione del fatto che i microfoni retrattili di entrambe le cuffie scompaiono in modo molto più fluido.

Sono previste diverse versioni di ciascuna cuffia, per soddisfare le esigenze di chi desidera l'audio per PC/PlayStation o per chi utilizza principalmente Xbox, quindi purtroppo non sarà possibile coprire tutte le esigenze con una sola cuffia. Le Arctis Nova Pro costeranno 249,99 dollari o 279,99 euro, mentre le Nova Pro Wireless avranno un prezzo più elevato di 349,99 dollari o 379,99 euro.

Scritto da Max Freeman-Mills.