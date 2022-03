Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Rode - l'azienda famosa per i suoi microfoni - è entrata in una nuova categoria di prodotti: le cuffie. L'NTH-100 è il suo primo paio di cuffie over-ear, con il prodotto rivolto a creatori di contenuti, podcaster o chiunque desideri un paio di lattine cablate ben bilanciate.

L'azienda afferma di lavorare su queste cuffie da anni e, da un punto di vista esterno, è sicuramente una di quelle cose che ha senso. Dopotutto, Rode è un'azienda audio, dovrebbe avere le cuffie.

Dopo aver trascorso gli ultimi due anni a sviluppare la sua offerta di prodotti per streamer e artisti di registrazione con mixer multicanale, bracci e molti nuovi microfoni, ora sta completando il quadro con le cuffie.

Non sono open-back, invece, Rode è andato nella direzione opposta: offrendo un design posteriore chiuso, con cuscinetti auricolari in memory foam progettati per aiutare a ridurre il rumore ambientale.

L'archetto e i cuscinetti sono entrambi rivestiti in Alcantara, un materiale sintetico di prima qualità, che ha un gel rinfrescante al di sotto progettato per aiutare a dissipare il calore dalle orecchie e dalla testa. Anche i padiglioni auricolari sono a forma di orecchio, progettati per adattarsi perfettamente alle tue orecchie.

Una caratteristica potenzialmente utile è quella che Rode chiama "FitLok". Con esso, puoi facilmente regolare l'archetto per adattarlo alla tua testa, quindi bloccare la posizione in posizione in modo da doverlo regolare solo la prima volta. Dopodiché, si adatta allo stesso modo, ogni volta.

Come per tutti i suoni importanti, l'NTH-100 è dotato di una coppia di driver dinamici da 40 mm, progettati e progettati su misura da Rode per produrre "risposta in frequenza e chiarezza estremamente accurate".

Sono progettati con una bobina mobile che utilizza una lega ad alta tensione, oltre a un diaframma a tre strati ultra rigido. Combinati, l'idea è che siano super reattivi e durevoli, quindi dovresti trovare molto in termini di distorsione. Inoltre, dovrebbe rispondere con precisione alle frequenze su tutto lo spettro, dalle note basse agli alti.

Gli NTH-100 vengono forniti con un cavo lungo 2,4 m, offrendoti la flessibilità di cui hai bisogno. Tuttavia, se lo desideri, puoi anche acquistare un cavo più corto da 1,2 m.

Tutto sommato sembra un'offerta premium di Rode e, con un prezzo fissato a soli $ 149 negli Stati Uniti, non è nemmeno terribilmente costoso.

Scritto da Cam Bunton.