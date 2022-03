Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Astell&Kern ha annunciato i suoi primi auricolari true wireless, l'AK UW100.

Conosciuto per i suoi lettori multimediali standard per gli audiofili e le cuffie cablate, il marchio afferma di aver utilizzato il suo know-how audio di fascia alta per progettare un paio di gemme che saranno disponibili da aprile.

Una parte significativa della loro composizione è un DAC dedicato di grado Hi-Fi a 32 bit. Il convertitore digitale-analogico non fa parte del chipset Bluetooth (come in molti equivalenti wireless) e funziona in modo indipendente per garantire che l'uscita audio sia più accurata.

Questo è combinato con driver di armatura bilanciati (uno in ciascun orecchio) e aptX Adaptive per un supporto audio ad alta risoluzione quasi senza perdita di dati (24-bit 420kps).

È supportato anche il Bluetooth 5.2, così come Qualcomm True Wireless Stereo Plus per una connessione più stabile a uno smartphone compatibile.

Non c'è cancellazione del rumore a bordo, anche se le cuffie UW100 offrono un isolamento acustico passivo. È disponibile una modalità ambiente per consentire a chi lo indossa di ascoltare il mondo esterno con un solo tocco. I controlli touch possono essere utilizzati anche per regolare il volume, riprodurre, mettere in pausa e saltare i brani, oltre a rispondere alle chiamate e attivare gli assistenti vocali.

È disponibile anche un'app dedicata per iOS e Android.

Gli auricolari Astell&Kern AK UW100 offrono sei ore di durata della batteria negli auricolari, con altre 18 ore nella custodia di ricarica. Le capacità di ricarica rapida consentono un'ora di riproduzione dopo soli 10 minuti di ricarica.

Avranno un prezzo di £ 249 / $ 260 / € 299.

Scritto da Rik Henderson.