Gli auricolari Syn Buds Core di Roccat sono per i giocatori portatili

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Roccat ha rilasciato alcuni nuovi auricolari da gioco, ancora una specie di rarità in un settore in gran parte dominato da opzioni di cuffie over-ear più voluminose. I Syn Buds Core sono un'opzione economica per coloro che giocano principalmente in movimento.

Hanno un prezzo interessante a $ 24,99 o £ 19,99 e hanno un semplice design in-ear, collegabile a qualsiasi dispositivo tu stia utilizzando con un cavo da 3,5 mm. Ci sono controlli in linea per il volume e un microfono per assicurarti di poter prendere parte alla chat di gruppo.

Davvero questo è l'ideale per le persone che usano Switch o il loro smartphone per giocare mentre sono in giro, dal momento che gli auricolari possono raggrupparsi in un pacchetto piccolo e leggero da mettere in una borsa o in una tasca. Tuttavia, dovrebbero funzionare anche con console non portatili, grazie a quell'opzione da 3,5 mm.

I Syn Buds Core hanno driver da 10 mm che dovrebbero suonare abbastanza incisivi e più auricolari per assicurarti di trovare la giusta misura (anche se, quali auricolari non vengono forniti con questi a questo punto?).

Le migliori cuffie wireless 2022: le migliori opzioni Bluetooth di Sony, Bowers e Wilkins, Bose e altri Di Conor Allison · 4 gennaio 2022 Quali sono le migliori cuffie? 1. Sony WH-1000XM4 · 2. Cuffie Bose 700 · 3. Bowers and Wilkins PX7 · 4. Bose QuietComfort 45 · 5. Sony WH-CH710N.

Se suonano come se potessero aiutare a collegare un gioco nel tuo spettro audio per i giochi, i Syn Buds Core sono ora disponibili in vari mercati.

squirrel_widget_6507734

Scritto da Max Freeman-Mills.