AfterShokz si rinomina Shokz, annuncia le nuove cuffie OpenRun

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - AfterShokz non c'è più e sarà conosciuto solo come Shokz che va avanti. La società afferma che si tratta di un branding più impattante, ma non possiamo fare a meno di pensare che metta anche l'azienda di cuffie a conduzione ossea a parte la bevanda Aftershock, nota anche per produrre un martellamento nella tua testa.

Shokz è meglio conosciuto per le sue cuffie che utilizzano la conduzione ossea, con trasduttori posizionati davanti all'orecchio che utilizzano la vibrazione attraverso gli zigomi per fornire il suono.

Il fascino di questa configurazione è che non devi avere nulla nell'orecchio, il che significa che puoi sentire cosa sta succedendo intorno a te, il che è l'ideale per gli sport in luoghi affollati, ma quando vuoi mantenere la musica in movimento.

Quando è stato recensito, il sito gemello di Pocket-lint, The Gear Loop, ha affermato che "Shokz Aeropex ti consente di goderti musica, audiolibri e podcast senza isolarti completamente dal mondo".

Le migliori cuffie wireless 2021: le migliori opzioni Bluetooth di Sony, Bowers e Wilkins, Bose e altri Di Conor Allison · 29 dicembre 2021

Accanto a un rebranding dell'azienda, c'è anche una nuova versione di Aeropex chiamata OpenRun. Questi hanno tutte le caratteristiche della precedente ammiraglia Aeropex, ma aggiungono una ricarica più veloce.

Una ricarica di 10 minuti fornirà 1,5 ore di riproduzione, quindi non è un problema se ti dimentichi di caricarli: puoi semplicemente collegarli mentre ti cambi e ci sarà abbastanza energia per seguirti durante l'allenamento.

Le cuffie si collegheranno al tuo smartphone o orologio tramite Bluetooth, mentre c'è un telaio in titanio da 26 g.

Con un grado di protezione IP67, non importa se piove o se ci sudi sopra - ed è piacevole non dover inserire qualcosa nell'orecchio.

Il nuovo Shokz OpenRun sarà disponibile per £ 129,99 su Amazon UK e presso altri rivenditori.