Perché ora potrebbe essere un momento sorprendentemente buono per acquistare uno smartphone LG?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nell'aprile 2021, LG Electronics ha annunciato l'intenzione di chiudere la sua "unità di business mobile" . Quindi, non dovresti aspettarti che nuovi modelli di smartphone con marchio LG colpiscano i canali di vendita al dettaglio nel prossimo futuro. Tuttavia, questo momento potrebbe offrire ai clienti una preziosa opportunità?

Nel suo comunicato stampa, LG ha affermato che prevede di chiudere la propria attività di telefonia mobile entro luglio 2021, il che si è dimostrato vero, ma ha aggiunto che "l'inventario di alcuni modelli esistenti potrebbe essere ancora disponibile dopo". Quindi, dovresti prendere in considerazione la possibilità di prendere uno smartphone LG dalle scorte rimanenti prima che siano finalmente esaurite?

LG ha insinuato che le pressioni competitive sono state una delle ragioni del suo allontanamento dal settore della telefonia mobile, con l'azienda ora pronta a "concentrare le risorse in aree di crescita come componenti di veicoli elettrici, dispositivi connessi, case intelligenti, robotica, intelligenza artificiale e business-to- soluzioni aziendali, oltre a piattaforme e servizi”.

Quel riferimento a "piattaforme e servizi" sembra appropriato dato che LG si è impegnata a "fornire assistenza e aggiornamenti software ai clienti dei prodotti mobili esistenti per un periodo di tempo che varierà in base alla regione". Anche se questo lasso di tempo potrebbe sembrare un po' vago, LG ha da allora rilasciato dettagli relativamente concreti su quanto tempo gli smartphone LG continueranno a ricevere aggiornamenti.

I telefoni LG premium rilasciati nel 2019 o successivi, inclusi i modelli serie G, serie V, Velvet e Wing, sono in attesa di tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Nel frattempo, i telefoni LG più economici risalenti al 2020 in poi, come la serie K e i modelli Stylo, riceveranno altri due anni di aggiornamenti.

LG afferma che l'ultima versione di Android sarà disponibile per ogni anno di aggiornamenti ; quindi, i telefoni LG premium ora su Android 10 dovrebbero alla fine ricevere Android 13, mentre Android 12 sarebbe la fine della strada per i dispositivi LG di fascia media a partire dallo stesso punto.

Tradizionalmente, l'acquisto di un telefono che non viene più prodotto è stata una mossa rischiosa. Pertanto, se sei seriamente tentato da uno qualsiasi degli smartphone LG ancora sul mercato, dovresti almeno scegliere uno dei dispositivi che LG si è impegnato a supportare ancora per un po'.

Sarebbe più facile per te fare la scelta giusta del telefono LG se esamini un negozio o un mercato in cui molti telefoni LG rimangono in stock. Ad esempio, puoi ancora trovare una vasta selezione di telefoni LG su OnBuy , che ha il vantaggio di essere un mercato online per vari venditori.

Potresti ritrovarti piacevolmente sorpreso dall'esperienza utente offerta da un telefono LG, soprattutto perché, in una speciale sezione FAQ sul suo sito Web, LG ha affermato che "continuerà a fare il massimo per fornire servizi post-vendita e parti di riparazione come richiesto dalle normative pertinenti, anche dopo la chiusura del business mobile”.

Usare uno smartphone LG in questo momento potrebbe sembrare poco diverso dall'usarne uno, diciamo, nel 2019, tranne per il fatto che ora è probabile che tu possa ottenerne uno a un prezzo molto più economico.