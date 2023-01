Il SUV EX90 di Volvo supporterà la mappa HD di Google con dettagli ancora maggiori

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Volvo ha confermato che il suo prossimo SUV elettrico, l'EX90, supporterà le mappe HD di Google con una cartografia altamente dettagliata e aggiornata.

La mappa HD aggiornata di Google sarà disponibile sul prossimo EX90 e sulla Polestar 3, ha dichiarato Volvo, che ha voluto sottolineare la sua collaborazione di lunga data con l'azienda tecnologica.

La mappa HD di Google supporterà maggiori dettagli e informazioni aggiornate, ma Volvo afferma che questo è solo l'inizio. L'azienda svedese intende utilizzare la nuova mappa per supportare la funzione Pilot Assist integrandola con lidar, telecamere e radar.

L'idea è che le funzioni di guida assistita, come l'assistenza al cambio di corsia e le funzionalità di guida autonoma più avanzate, siano in grado di utilizzare tutti i dati a disposizione dell'EX90, sia quelli provenienti dalle otto telecamere, dai cinque radar, dallo scanner lidar o dalle informazioni cartografiche di Google.

"L'implementazione di Google HD Maps nelle nostre prossime auto ci aiuterà a offrire ai nostri conducenti un'esperienza di guida più piacevole e, in futuro, a contribuire all'introduzione della guida autonoma sicura", ha dichiarato il COO e Vice CEO, Javier Varela. La mappa HD di Google non sarà l'unica presenza dell'azienda. Gli automobilisti potranno contare anche su Google Assistant e sul Google Play Store.

Per quanto riguarda l'EX90, sarà costruito negli Stati Uniti e in Cina a partire da quest'anno. Non sappiamo quanto costerà, ma è probabile che non sarà economico, soprattutto se si opta per il modello con 600 km di autonomia.

