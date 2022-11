La Volvo EX90 è fondamentalmente uno smartphone di lusso a 7 posti.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Volvo ha tolto le coperture alla Volvo EX90, che dichiara essere la sua auto più sicura di sempre. Ricca di tecnologia, è un SUV elettrico a sette posti con una scheda tecnica che ricorda più uno smartphone che un'auto.

Volvo aveva precedentemente rivelato che sarebbe stata dotata di radar, lidar, telecamere e sensori, sia all'interno che all'esterno, in modo da poter leggere la strada e il conducente per assicurarsi che tutti restino al sicuro. Non solo, ma imparerà da nuovi dati e aggiornamenti con il passare del tempo.

Ma Volvo ci tiene anche a sottolineare che è alimentato dalla piattaforma Nvidia Drive, utilizza la Snapdragon Cockpit Platform, con Unreal Engine per gestire le immagini sullo schermo, mentre Google è integrato, dando accesso a Google Assistant, Google Maps e alle app attraverso Google Play.

Il tutto può essere aggiornato via etere e supporta anche Apple CarPlay e Android Auto senza fili.

Il vostro telefono sarà la chiave dell'auto e quando la sbloccherete verrà caricato il vostro profilo personale, per cui l'auto conoscerà me e voi, utilizzando la tecnologia UWB sui telefoni supportati e consentendo funzioni avanzate come la condivisione delle chiavi.

La musica è affidata a Bowers & Wilkins, con supporto Dolby Atmos per un'esperienza audio più coinvolgente, con 25 altoparlanti disposti nell'abitacolo. Per gestire tutta questa tecnologia c'è un display centrale da 15 pollici, e Volvo ha anche dichiarato che quest'auto ha utilizzato più materiali riciclati nella costruzione rispetto a qualsiasi altra Volvo precedente.

Per quanto riguarda l'esterno, c'è un sensore che si trova sopra il parabrezza, ripreso da un precedente concept, mentre il design generale degli esterni non si allontana troppo dalla Volvo XC90, con linee audaci, grandi e da SUV.

All'interno c'è spazio per sette persone, con un'estetica di design minimalista per mantenere le cose pulite. Questo è il nome del gioco per il design automobilistico contemporaneo, quindi è un posto assolutamente moderno.

Oltre a tutta la tecnologia, la Volvo EX90 è dotata di un'enorme batteria da 111 kWh, con una coppia di motori che erogano 380 kW di potenza per azionare tutte le ruote. In futuro saranno probabilmente disponibili altre versioni, ma i dettagli esatti non sono stati specificati.

Secondo i dati forniti da Volvo, questa grande batteria garantirà alla Volvo EX90 un'autonomia di 600 km (370 miglia) che, in termini di grandi SUV, è piuttosto competitiva. Volvo ha inoltre confermato che supporterà anche la condivisione dell'energia dall'auto, in modo da poterla utilizzare per alimentare altri dispositivi.

La Volvo EX90 sarà costruita negli Stati Uniti e in Cina, a partire dal 2023. Al momento non sappiamo quanto costerà, ma ci aspettiamo che si collochi ai livelli di Audi Q8 e-tron.

