VW ID.7 mostra le sue linee eleganti con una vernice che cambia colore al CES 2023

(Pocket-lint) - Il prossimo modello elettrico di Volkswagen sarà la ID.7, che fa seguito al concept ID. Aero che è stato presentato di recente.

Il nuovo modello si basa sulla piattaforma MEB, come le ID.3, ID.4 e ID.5 già annunciate, anche se questa berlina dichiara un'autonomia di 700 km con una sola carica, che batte di gran lunga i modelli precedenti.

VW non ha rivelato tutti i dettagli della ID.7, ma è chiaro che questo modello vuole rivolgersi a un livello più alto di automobilisti ed è probabile che sia destinato al mercato dei dirigenti.

Al momento è camuffata per nascondere alcune caratteristiche del design dell'auto, ma la carrozzeria lunga e slanciata è evidente. Il design non sembra immediatamente riconducibile ai precedenti modelli ID, ma potrebbe diventare più evidente una volta rimosse le camuffature.

Il camuffamento, tuttavia, non è solo statico: VW utilizza un ingegnoso sistema di elettroluminescenza che gli consente di cambiare colore. Ci sono 22 zone diverse che possono essere controllate e possono anche essere collegate al sistema audio dell'auto. Il sistema è composto da 40 strati di vernice, alcuni conduttivi e altri isolanti, per creare l'effetto.

Sebbene si tratti di un uso interessante della tecnologia, si tratta solo di un'anticipazione per il CES 2023 per questo veicolo prossimo alla produzione. Il modello finale dovrebbe essere presentato in anteprima mondiale nel secondo trimestre del 2023, quando potremo vedere il design definitivo e ci aspettiamo che vengano utilizzate vernici standard.

VW ha comunque condiviso alcune informazioni sugli interni, affermando che offre un nuovo approccio al controllo del clima, con bocchette nascoste che conferiscono un aspetto più pulito e offrono un migliore controllo del riscaldamento o del raffreddamento. L'auto rileverà anche l'avvicinarsi della chiave e sarà in grado di avviare il raffreddamento o il riscaldamento a seconda delle condizioni ambientali.

Ci sarà un head-up display a realtà aumentata accoppiato a un display centrale da 15 pollici per controllare tutto ciò che è presente nell'auto - e l'interfaccia in anteprima sembra più accattivante di quella che abbiamo visto sui precedenti modelli ID. Questa è probabilmente l'area in cui VW può aggiungere valore, dato che l'infotainment dei precedenti modelli ID non è stato accolto molto bene.

C'è molto da aspettarsi da quest'ultima concept: saremo sicuri di poter passare un po' di tempo con gli esterni che cambiano colore, mentre la presentazione di questa berlina elettrica più grande di VW ci ha già entusiasmato.

Scritto da Chris Hall.