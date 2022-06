VW ID. AERO Concept Car 01 - la futura berlina elettrica di VW

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - VW ha svelato le immagini di una nuova concept car della sua gamma ID. Aero, la prima presentata finora. Il suo nome semplice è Concept Car 01.

L'auto è una prospettiva interessante, dato che, nonostante l'etichetta di concept car, VW afferma che prevede di metterla in vendita in Cina nella seconda metà del 2023, mentre la produzione per l'Europa potrebbe iniziare a un certo punto dello stesso anno. È prevista anche la produzione in Nord America.

Ciò significa che siamo molto più vicini a guidarla davvero rispetto alla maggior parte delle concept car, che in genere servono a indicare la direzione di marcia di un produttore.

La Concept Car 01 è completamente elettrica e, a quanto pare, vanta un'autonomia di ben 600 km con le giuste impostazioni e condizioni, rendendola ideale anche per i lunghi viaggi.

Un indizio del fatto che si tratta di un'auto abbastanza reale è dato dalle immagini che la ritraggono: non ha un aspetto troppo stravagante, ma si inserisce in modo abbastanza naturale nell'attuale gamma di vetture VW in termini di linguaggio di design.

Come il resto della famiglia ID, i fari anteriori e posteriori sono a nido d'ape e risaltano piacevolmente, mentre il faro anteriore è incredibilmente lungo e circonda la maggior parte del cofano.

Saremo curiosi di vedere quante altre informazioni potremo scoprire sulla Concept Car 01 nei prossimi mesi, prima dell'inizio della produzione nel 2023.

Scritto da Max Freeman-Mills.