(Pocket-lint) - Nell'ambito della settimana della Star Wars Celebration e in concomitanza con il lancio di Obi-Wan Kenobi su Disney+, Volkswagen ha realizzato due microvan in edizione Star Wars ID. Buzz - una per il lato chiaro e una per il lato oscuro della forza.

Purtroppo non è prevista la commercializzazione, ma le immagini sono belle da vedere e, se conoscete un esperto di vinili personalizzati, potete sempre avere un ID VW standard . Buzz pimpato quando finalmente arriverà.

Pre-prenotazione per l'ID. Il camper completamente elettrico Buzz è stato lanciato all'inizio di questo mese in alcuni territori, anche se non è previsto che venga spedito negli Stati Uniti prima del 2024. Tuttavia, si sta dimostrando molto popolare e gli showcar "Light Side Edition" e "Dark Side Edition" di Star Wars creati per la convention sembrano piuttosto spettacolari.

La variante più chiara è basata sul modello passeggeri, con la striscia blu sulla fiancata che rappresenta la spada laser di Obi-Wan. Il tema continua sui fari e sulla striscia luminosa.

La versione dark side è basata sul modello cargo EV e ha come tema Darth Vader. Ci piacciono in particolare i finestrini rossi. Sono chiaramente basati sulla spada laser di Vader.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile su Disney+.

Scritto da Rik Henderson.