Come guardare l'ID VW. Buzz di lancio in diretta streaming

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La VW ha mostrato la carta d'identità. Buzz per molti anni, dai primi giorni di concept dell'ID. famiglia di veicoli - e ora sta per essere lanciato, segnando un nuovo capitolo significativo nei piani di elettrificazione di VW.

L'ID. Buzz ha raccolto molto interesse, in quanto è posizionato per essere un'alternativa elettrica sul lato commerciale, nonché la base per il trasporto passeggeri e, naturalmente, il potenziale per i futuri camper.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul lancio della nuova Volkswagen .

L'ID VW. Buzz sarà presentato il 9 marzo alle 19:00 CET. Ecco gli orari internazionali per sintonizzarti:

San Francisco - 10:00 PST

New York - 13:00 EST

Londra - 18:00 GMT

Berlino - 19:00 CET

Nuova Delhi - 23:30 IST

Tokyo - 03:00 JST, 10 marzo

Sydney - 05:00 AEDT, 10 marzo

VW trasmetterà in streaming il lancio della nuova ID. Buzz. Abbiamo incorporato il flusso video qui sotto in modo che tu possa guardarlo online direttamente da VW, che dovrebbe andare in diretta una volta iniziato l'evento. Se troviamo una versione più convenzionale, come su YouTube, aggiorneremo questa pagina.

La VW ha mostrato la carta d'identità. Buzz - compresi i primi test drive - nel suo mimetico colorato così sai come sarà il nuovo autobus. Ci saranno due versioni, l'ID. Buzz e l'ID. Buzz Cargo e vedrà la realizzazione anche del Bulli, la versione camper. L'ID. Buzz sarà un cinque posti, l'ID. Buzz Cargo sarà una tre posti.

VW ha già confermato che sarà a trazione posteriore e avrà una batteria da 77kWh (utilizzabile) e sarà basata sulla piattaforma MEB, la stessadell'ID. 4 . Ciò significa che l'autonomia dovrebbe avvicinarsi a 250 miglia o più e offrire gli stessi vantaggi, come la ricarica di 120 kW.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

L'ID. Buzz ha un passo che è vicino all'attuale T6.1, ma è complessivamente più corto, quindi dovrebbe essere più facile parcheggiare, pur offrendo un enorme spazio interno. L'ID. Buzz avrà 1121 litri di spazio e questo è con tutti e cinque i posti pieni di passeggeri, quindi c'è sostanzialmente più spazio di quello che troverai in altre auto elettriche attuali.

Scritto da Chris Hall.