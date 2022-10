Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La casa automobilistica Toyota avrebbe cambiato idea, abbandonando i piani di produzione di veicoli elettronici (EV) e ripensando l'intero progetto.

Se un nuovo rapporto è corretto, Toyota è nel bel mezzo di una massiccia rielaborazione dei suoi piani di produzione di veicoli elettrici che la vedrà tornare al tavolo da disegno. Si pensa che Toyota abbia calcolato male la domanda di auto elettriche, un errore che ora significa che non è in grado di affrontare le richieste dei clienti e un panorama sempre più competitivo. Con le aziende che hanno iniziato a produrre auto elettriche, come Tesla, e le case automobilistiche tradizionali, Toyota sta apportando modifiche ai propri piani che vedranno il ritardo di alcune auto e la formulazione di nuove tabelle di marcia.

Questo almeno secondo quattro fonti non citate che hanno parlato con Reuters. La casa automobilistica giapponese è già nel bel mezzo di un lancio di veicoli elettrici da 38 miliardi di dollari, annunciato solo l'anno scorso. Ma il rapporto sostiene che "un gruppo di lavoro all'interno di Toyota è stato incaricato di delineare i piani entro l'inizio del prossimo anno per migliorare la piattaforma EV esistente o per una nuova architettura".

Il rapporto prosegue affermando che Toyota non si aspettava che la domanda di veicoli elettrici sarebbe decollata prima di qualche decennio. Ma in realtà sta già accadendo. Secondo quanto riferito dalle case automobilistiche, le vendite di veicoli elettrici costituiranno più della metà del parco auto globale entro il 2030, il che significa che Toyota sta giocando molto sul filo del rasoio.

Reuters indica Tesla come il punto di riferimento a cui Toyota sta lavorando, con dirigenti e ingegneri consapevoli che gli attuali piani di produzione che prevedono l'utilizzo delle stesse linee per le auto EV e per quelle con motore a combustione non funzionano, soprattutto quando aziende come Tesla non devono preoccuparsi di queste cose. La speranza è che questo ripensamento, anche se ritarderà alcune vetture, possa portare Toyota a migliorare la sua linea di veicoli elettrici in futuro.

Scritto da Oliver Haslam.