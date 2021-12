Toyota si impegna a 30 auto elettriche entro il 2030, inclusa la nuova auto sportiva elettrica Lexus

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Toyota ha delineato i suoi piani per il passaggio allera post-combustione, con la sua strategia Beyond Zero. Questo vedrà 30 modelli di auto elettriche a batteria rilasciati entro il 2030.

Toyota è stata relativamente lenta a iniziare a utilizzare i veicoli a batteria, nonostante sia stata leader negli ibridi per molti anni. Ora, limpegno sembra fermo, dopo lannuncio del primo modello elettrico a batteria, la Toyota bZ4X , presentato nel novembre 2021 e atteso nel 2022.

Questa sarà in realtà una famiglia di veicoli seduti su una piattaforma comune - chiamata e-TNGA - e sarà affiancata da un SUV di medie dimensioni e un SUV compatto.

Il modello compatto è progettato per il Giappone e lEuropa, avrà una batteria più piccola grazie alle sue dimensioni ed è progettato per lefficienza. Sarà questa lauto elettrica compatta e conveniente per fare il grande passo?

Ci sarà anche un grande SUV elettrico con una terza fila di sedili per completare la serie bZ. Queste saranno auto elettriche su misura per il mercato di massa oltre alle versioni elettriche dei modelli elettrici.

Non sono solo le auto con marchio Toyota a ricevere il trattamento elettrico, Lexus mira anche a passare alle vendite elettriche al 100%.

Cè già una Lexus elettrica disponibile - la Lexus UX 300e - e sarà affiancata dalla Lexus RZ, un altro modello di SUV. Lattenzione di Lexus è più sulla raffinatezza e sul lusso che sullapproccio al mercato di massa offerto da Toyota.

È probabile che lauto in vetrina sia lauto sportiva di Lexus. Attualmente chiamato Sports Battery EV, cè la promessa di unaccelerazione nella "bassa gamma di 2 secondi" e 700 km (430 miglia) di autonomia - e se le batterie a stato solido possono entrare in produzione, è qui che lo troverai.

Lexus si appoggerà agli insegnamenti della LFA per lo sviluppo di questa nuova vettura sportiva.

Lobiettivo è che Toyota venda 3,5 milioni di auto elettriche a batteria entro il 2030, mentre Lexus punta a 1 milione di vendite, a livello globale. Ci sono molti dettagli e molti lanci in arrivo nel prossimo decennio, ma speriamo che ci sia qualcosa di conveniente nello spazio automobilistico più piccolo in cui Toyota ha fatto così bene in passato: Aygo elettrica o Yaris?

Cosè Pocket-lint daily e come si ottiene gratuitamente? Di Stuart Miles · 16 dicembre 2021