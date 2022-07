Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I dispositivi TomTom potrebbero non essere più così popolari, di fronte ai telefoni cellulari, ad Apple CarPlay e ad Android Auto, ma il suo servizio di mappatura sta ancora avanzando e viene utilizzato in molte auto.

Nell'ambito di una partnership con Stellantis, ad esempio, alimenterà i servizi di navigazione in auto della nuova Vauxhall Astra.

L'Astra 2022 è infatti il primo veicolo a ricevere la soluzione di navigazione full stack di TomTom. Ciò significa che riceverà aggiornamenti regolari over-the-air per aggiornare le mappe, oltre a offrire servizi connessi e funzioni avanzate di assistenza alla guida (ADAS).

Oltre a comparire sugli schermi del cockpit digitale Pure Panel dell'auto, il sistema TomTom si avvale anche dell'heads-up display offerto dall'ultimo modello.

Le funzioni connesse disponibili per il conducente includono informazioni sul traffico in tempo reale e servizi EV. Questi ultimi indirizzeranno i proprietari dell'Astra ibrida plug-in verso uno dei 560.000 punti di ricarica presenti in 100 Paesi.

L'ADAS e la soluzione di orizzonte elettronico di TomTom sono completamente integrati nel sistema di assistenza Intelli-Drive 2.0 dell'auto, che consente di sapere cosa sta accadendo sulla strada più avanti rispetto a quanto possono raggiungere i suoi sensori. Ciò consente all'Astra di adattare automaticamente la velocità in curva e di effettuare cambi di corsia semiautomatici.

"La mappa ADAS ad alta precisione di TomTom e il software dell'orizzonte elettronico portano le informazioni utilizzabili ben oltre la visione dei conducenti e dei sensori del veicolo, offrendo livelli di sicurezza e comfort senza precedenti alla nuova Vauxhall Astra", ha dichiarato Antoine Saucier, amministratore delegato di TomTom.

Scritto da Rik Henderson.