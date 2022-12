L'aggiornamento "Holiday" di Tesla aggiunge giochi Steam e Apple Music

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tesla sta lanciando un "Holiday Update" che aggiunge alcune funzionalità promesse da tempo, tra cui la possibilità di giocare a Steam in auto e il supporto per Apple Music.

Almeno dallo scorso febbraio, il CEO Elon Musk ha dichiarato che Telsa avrebbe offerto un'integrazione con Steam. Lo scorso luglio ha dichiarato che l'azienda stava facendo progressi. Ricordiamo che Tesla ha già offerto giochi ai proprietari. Stardew Valley e Cuphead sono un paio. Ma con Steam, i proprietari di Tesla hanno ora accesso a "migliaia" di altri giochi, come Cyberpunk 2077. Steam sarà disponibile sulle "nuove" vetture Model S e X. Tesla non è stata più specifica di così, ma sembra che siano supportate le versioni "Plaid" di queste auto con un processore AMD Ryzen e una GPU RDNA 2.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Per quanto riguarda Apple Music, l'applicazione è in fase di roll-out sui veicoli Tesla come parte dell'Holiday Update. Quindi, se preferite ascoltare i brani tramite la piattaforma di Apple, ora potete farlo anche in auto con un'app nativa.

Steam è arrivato - portando migliaia di giochi sui nuovi veicoli Model S e X pic.twitter.com/PDzjtefv7A- Tesla (@Tesla) 13 dicembre 2022

L'Holiday Update - ufficialmente numerato 2022.44.25 - include altre nuove funzionalità come la modalità light show che funzionerà su più veicoli contemporaneamente. È inoltre possibile effettuare chiamate Zoom utilizzando la telecamera dell'abitacolo e visualizzare l'interno dell'auto dall'app Tesla mentre si è in Dog Mode o Sentry Mode. Tesla ha dichiarato che l'Holiday Update è stato distribuito a partire dal 13 dicembre 2022.

Per saperne di più su Tesla, consultare la guida di Pocket-lint: Modelli Tesla a confronto: Model S, Model 3, Model X e Model Y.

Scritto da Maggie Tillman.