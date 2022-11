Tesla apre la beta della guida autonoma a tutti, al diavolo il punteggio di sicurezza

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tesla permette ora a tutti i cittadini del Nord America di iscriversi alla beta della guida autonoma completa (FSD), indipendentemente dal loro punteggio di sicurezza.

Prima di oggi Tesla richiedeva che i partecipanti alla beta FSD avessero un punteggio di sicurezza di almeno 80, assicurando che sarebbero rimasti al sicuro anche quando l'auto si sarebbe guidata da sola. Ora, il CEO Elon Musk afferma che chiunque in Nord America può partecipare al progetto. Tutto quello che devono fare è richiedere l'accesso attraverso lo schermo del cruscotto.

Naturalmente, i conducenti dovranno aver pagato per l'FSD: quelli nordamericani hanno infatti versato 15.000 dollari per testare la funzione in versione beta prima del suo rilascio finale. Ma anche se il nome potrebbe far pensare che l'FSD sia effettivamente in grado di guidare completamente da solo, non è affatto così: i conducenti devono rimanere vigili e pronti a prendere il controllo in caso di necessità. Questo era uno dei motivi per cui il punteggio di sicurezza di 80 punti era previsto in origine.

La Tesla Full Self-Driving Beta è ora disponibile per chiunque in Nord America ne faccia richiesta dallo schermo dell'auto, a patto che si sia acquistata questa opzione.



Congratulazioni al team Tesla Autopilot/AI per aver raggiunto un importante traguardo - Elon Musk (@elonmusk) 24 novembre 2022

L'ovvia preoccupazione di molti è che Tesla stia dando accesso all'FSD a persone di cui non ci si può fidare, lasciando che l'auto si gestisca da sola senza una piena comprensione dei limiti della funzione.

Si dice che in precedenza Tesla avesse 160.000 auto che circolavano di propria iniziativa negli Stati Uniti e in Canada. Questo numero è destinato ad aumentare. L'unica vera domanda è se il numero di incidenti aumenterà con esso.

