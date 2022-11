Apple Music potrebbe finalmente arrivare in una Tesla vicina a voi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple Music è purtroppo assente dall'elenco delle opzioni di streaming musicale offerte ai conducenti di Tesla, ma la situazione potrebbe cambiare già dal prossimo mese.

Il fatto che l'applicazione Apple Music non sia disponibile su nessuna Tesla acquistabile oggi rimane uno dei piccoli misteri della vita, ma sembra che le cose stiano per cambiare. Nuove immagini condivise su Reddit mostrano una Tesla Model S che esegue quella che sembra essere una versione inedita del software dell'auto. E proprio lì, evidente come il naso sul volto di Elon Musk, c'è un'icona di Apple Music.

C'è anche qualcosa di più di un'icona. Le foto mostrano il flusso di lavoro di configurazione, compreso il codice QR che deve essere scansionato per accedere al servizio di streaming musicale di Apple.

Le foto stesse provengono dal Peterson Museum, un museo dell'auto che chiunque può visitare a Los Angeles. Lo stesso luogo ha attualmente una partnership con Tesla che comprende veicoli che l'azienda sta ancora cercando di spedire, tra cui la Roadster e il Cybertruck. Il fatto che sia disponibile un software non ancora rilasciato potrebbe non sorprendere più di tanto.

Per quanto riguarda la data di arrivo dell'integrazione di Apple Music, è importante ricordare che non c'è alcuna garanzia che ciò avvenga, anche se sembra probabile. In caso affermativo, si pensa che Tesla la aggiungerà all'aggiornamento del software di dicembre, il che significa che non ci vorrà ancora molto prima che gli abbonati ad Apple Music possano finalmente ascoltare la loro musica mentre guidano.

Scritto da Oliver Haslam.