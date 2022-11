Il Cybertruck di Tesla entrerà finalmente in produzione alla fine del 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un nuovo rapporto, Tesla inizierà finalmente la produzione di massa del suo favoloso Cybertruck alla fine del 2023. Si tratta di un ritardo di due anni rispetto a quanto dichiarato in un primo momento.

Tesla ha annunciato per la prima volta il Cybertruck con grande clamore nel 2019 e il CEO Elon Musk ha dichiarato che sarebbe entrato in produzione nel 2021. Quella data è passata e Musk ha recentemente affermato che le prime consegne del Cybertruck sarebbero iniziate a metà del prossimo anno. Ora la Reuters, citando due fonti, riferisce che la produzione di massa dovrebbe iniziare alla fine del 2023.

Gli acquirenti che hanno già depositato i loro 100 dollari per la prenotazione sembrano destinati a continuare la loro attesa per la consegna, con Reuters che riporta che sono destinati a un ritardo ancora più lungo di quello che hanno già sopportato.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In particolare, Tesla non ha ancora confermato il prezzo finale del Cyberttruck o le specifiche finali che i clienti riceveranno una volta che le consegne inizieranno. Il prezzo indicato durante l'annuncio del 2019 si aggirava intorno ai 40.000 dollari, ma dato il tasso di inflazione, ora sembra incredibilmente improbabile che sia anche solo vicino alla precisione. Tesla ha aumentato costantemente il prezzo della sua attuale gamma di veicoli elettrici negli ultimi due anni, il che suggerisce un aumento considerevole per il Cybertruck una volta annunciato il suo prezzo.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Per quanto riguarda la ragione dei continui ritardi del Cybertruck, Musk ha già puntato il dito contro i limiti di fornitura dei componenti a livello mondiale. Tesla non è l'unica azienda ad avere a che fare con problemi di questo tipo: dall'inizio della pandemia COVID-19, le consegne di auto nuove da parte della maggior parte dei principali produttori sono state colpite da problemi simili.

Scritto da Oliver Haslam.