Il CEO di Tesla Elon Musk ha confermato che i primi camion elettrici Semi saranno consegnati a Pepsi a partire dal 1° dicembre 2022.

Il camion Tesla Semi è stato annunciato per la prima volta nel 2017 e si pensava che avrebbe iniziato a essere consegnato ai clienti nel 2019, ma quella data è passata. La produzione è stata poi spostata al 2022 e si pensava che ottobre sarebbe stata la data in cui le ruote avrebbero finalmente iniziato a girare. Ora Musk ha confermato che le consegne inizieranno a dicembre, il che significa che la data di produzione di ottobre potrebbe essere stata azzeccata.

Nel tipico stile di Musk, il potenziale proprietario di Twitter ha annunciato la notizia con un tweet, aggiungendo che gli automobilisti possono aspettarsi che il Semi abbia un'autonomia di "500 miglia" e sia "super divertente da guidare".

Sapevamo già che Pepsi sarebbe stata la prima azienda a tappezzare un Semi con il suo logo, avendo ordinato 100 veicoli elettrici. Resta da vedere chi sarà il prossimo ad effettuare un ordine.

Chiunque sia, può aspettarsi un sacco di camion per i suoi soldi. Oltre all'autonomia di 500 miglia, il Semi promette una velocità da 0 a 100 in 20 secondi e un consumo di energia per chilometro inferiore a 2 kWh.

Per quanto impressionante sia il Semi, tutti gli occhi si rivolgeranno ora sicuramente a ciò che verrà dopo. Tesla potrebbe finalmente mettere in produzione il mitico Cybertruck? Musk ha dichiarato nel luglio 2022 che Tesla prevede di iniziare le consegne del pick-up elettrico a metà del 2023 dopo molteplici ritardi.