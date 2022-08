La Tesla Model Y è appena diventata più conveniente nel Regno Unito grazie all'arrivo di questa nuova versione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Tesla ha confermato che la versione a trazione posteriore della Tesla Model Y è ora disponibile nel Regno Unito.

Con l'arrivo di questa versione dell'auto, il prezzo scende, essendo stata precedentemente disponibile solo nella versione a doppio motore e trazione integrale.

Questo risponde a una delle critiche che avevamo mosso a quest'auto nella nostra recensione all'inizio del 2022: era piuttosto costosa rispetto alla concorrenza. La Tesla Model può essere acquistata a partire da 51.990 sterline al momento della stesura di questo articolo.

L'opzione della trazione posteriore riequilibrerà questo problema, tuttavia, senza sacrificare molto sul fronte delle prestazioni utilizzabili.

Sebbene Tesla abbia sempre offerto prestazioni notevoli, soprattutto per quanto riguarda la velocità in partenza, per il tipico guidatore di famiglia il tempo da 0 a 100 miglia orarie di 6,6 secondi è sufficientemente veloce.

Anche l'autonomia è citata a 283 miglia, che è comunque un buon risultato, considerando che non si tratta del modello Long Range (che offre 331 miglia di autonomia).

I vantaggi rimangono comunque gli stessi: la rete di Supercharger è ancora impareggiabile per quanto riguarda l'esperienza di ricarica in movimento, ma ci sono molte alternative se siete alla ricerca di un SUV elettrico compatto.

Hyundai Ionic 5, Kia Niro EV o Audi Q4 e-tron si collocano nello stesso spazio, e alcune sono anche più convenienti.

Ma sono poche le auto elettriche in circolazione che hanno la notorietà del marchio Tesla e l'arrivo di questa nuova opzione Model Y si rivelerà probabilmente popolare. Le consegne inizieranno a dicembre 2022.

Scritto da Chris Hall.