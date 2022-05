Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tesla ha annunciato l'espansione di un programma pilota che consentirà ai conducenti di altre marche di veicoli elettrici nel Regno Unito e in Europa di sfruttare la sua rete di punti di ricarica rapida Supercharger.

I nuovi Paesi inclusi nel test allargato sono Austria, Belgio, Spagna, Svezia e Regno Unito, ognuno dei quali riceverà una manciata di stazioni che saranno aperte a un uso più ampio. Nel Regno Unito si tratta di 15 stazioni, per un totale di 158 caricatori.

Il sistema richiederà ai proprietari di altri veicoli elettrici (EV) di avere l'app Tesla sul proprio smartphone per accedere alla stazione di ricarica, ma dovrebbe consentire loro di ricaricare indipendentemente dalla marca scelta.

I veicoli non Tesla possono ora ricaricare presso alcuni Supercharger in Austria, Belgio, Spagna, Svezia e Regno Unito tramite l'app Tesla. Per saperne di più: https://t.co/HZePe24Kbl- Tesla Charging (@TeslaCharging) 18 maggio 2022

Per mitigare il rischio di infastidire i proprietari di Tesla che scopriranno che le loro stazioni di ricarica potrebbero essere più affollate di prima ora che sono state aperte, Tesla sta garantendo prezzi più bassi per i proprietari delle sue auto.

Le tariffe per gli altri veicoli varieranno da sito a sito, a quanto pare, il che significa che non abbiamo una struttura tariffaria chiara a cui fare riferimento. Tesla offrirà anche un pacchetto di iscrizione a 10,99 sterline al mese nel Regno Unito per accedere a tariffe più basse per i kWh, anche se non è chiaro se si tratta della stessa tariffa bassa che subirebbe un proprietario di Tesla.

Elon Musk, che in primo piano è coinvolto in una complessa acquisizione di Twitter, ha già detto che il sistema potrebbe arrivare negli Stati Uniti, ma non abbiamo alcuna tempistica per quanto riguarda i test.

Che cos'è il Pocket-lint daily e come lo ricevi gratuitamente? Di Stuart Miles · 19 Maggio 2022

Scritto da Max Freeman-Mills.