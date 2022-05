I proprietari di Tesla del Regno Unito ottengono finalmente Disney+

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Disney+ è arrivato sulle auto Tesla del Regno Unito.

Dopo essere stato aggiunto all'app Tesla Theatre negli Stati Uniti l'anno scorso e in Australia ad aprile, il servizio di streaming è ora disponibile per i proprietari di Tesla in Gran Bretagna come parte dell'ultimo aggiornamento software.

Si unisce a YouTube, Netflix e altre piattaforme che possono essere visualizzate sul sistema di infotainment dell'auto durante la sosta.

Abbiamo scaricato e aggiunto con successo a una Tesla Model 3 qui a Pocket-lint. È disponibile anche per la console centrale della Tesla Model S e Model X, a quanto pare.

Per accedere a Disney+ nella tua Tesla, assicurati di avere l'ultimo aggiornamento software installato e di essere parcheggiato.

Poi selezionate l'Application Launcher sul display centrale, poi Entertainment e, infine, Tesla Theatre. Disney+ dovrebbe essere lì per accedere. Accedi e via.

Avrete bisogno di un account Disney+, naturalmente, che costa 7,99 sterline al mese o 79,90 sterline per un intero anno di abbonamento.

Il servizio ospita spettacoli e film di molti franchise Disney, tra cui Star Wars, Marvel, Pixar e, naturalmente, il catalogo Disney. Il Regno Unito e l'Europa hanno anche Star, un hub per contenuti più maturi, come The Walking Dead e i film di Die Hard.

Scritto da Rik Henderson.