(Pocket-lint) - Tasla sta progettando di vendere una variante Standard Range AWD della Model Y con un'autonomia di 279 miglia e la capacità di accelerare da zero a 60 miglia orarie in soli 5 secondi.

Si dice anche che sia più economica di altre varianti della Model Y di Tesla.

Secondo un rapporto di Electrek, l'azienda sta attualmente vendendo la nuova Model Y ai dipendenti. Le vendite saranno poi aperte al pubblico "nelle prossime settimane".

L'auto funziona con le celle della batteria 4680 di maggiore capacità dell'azienda, e presenta una serie di altre caratteristiche non presenti sulle altre versioni. Ciò include un nuovo assetto del veicolo, come un bracciolo magnetico e un ripiano per i pacchi.

Ai dipendenti Tesla è stato detto internamente che questa versione della Model Y è stata venduta a loro prima di essere più ampiamente disponibile. È impostato per iniziare a 59.990 dollari, qualche migliaio in meno della variante Long Range AWD.

La buona notizia è che le 4680 celle si dice siano superiori in questo modello. Con unità più grandi che significano che ci sono meno batterie, dovrebbero essere più facili da mantenere. Questa logica riduce anche il peso e la complessità all'interno del veicolo e quindi migliora l'efficienza e altro.

Si spera che gli sviluppi futuri in questo settore potrebbero anche portare a una riduzione dei costi e a risparmi trasferiti al consumatore a lungo termine.

Scritto da Adrian Willings. Modifica di Rik Henderson.