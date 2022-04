Tesla Cybertruck sarà finalmente in vendita il prossimo anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Elon Musk ha annunciato un altro ritardo per il tanto atteso Cybertruck, il furgone a pianale spigoloso ma futuristico di Tesla. Il veicolo elettrico uscirà ora nel 2023, secondo Tesla.

Ovviamente, questo è un veicolo elettrico che è già stato ritardato ripetutamente dal suo rilascio inizialmente pianificato nel 2021, quindi se la data del 2023 finirà per essere definitiva dipende molto dall'interpretazione.

L'annuncio è arrivato a una festa di lancio per la Giga Factory di Tesla in Texas, una struttura che produrrà un numero enorme di Tesla nei prossimi anni, se tutto andrà bene.

Musk è salito sul palco con una versione di produzione del Cybertruck, con un solo cambiamento evidente rispetto alle versioni che abbiamo visto finora. Apparentemente il camion non sarà più dotato di maniglie delle porte, ma farà affidamento sui sensori per aprire automaticamente le porte quando sei nelle vicinanze.

Che sembri una piccola innovazione o un altro potenziale punto di rottura che potrebbe lasciarti fuori dal tuo veicolo utilitario, probabilmente fa molto per capire come ti senti riguardo a Tesla come marchio in modo più ampio, francamente.

Altre notizie dalla presentazione includono il fatto che una versione beta completa negli Stati Uniti della tecnologia di guida autonoma di Tesla dovrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno e che anche il Tesla Semi, un semirimorchio elettrico, entrerà teoricamente in piena produzione in 2023.

Scritto da Max Freeman-Mills.