Cos'è la modalità sentinella di Tesla e come funziona?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tesla offre una funzionalità, chiamata Sentry Mode , una misura antifurto installata in tutti i suoi veicoli. La modalità Sentry utilizza telecamere e registra costantemente le attività intorno a un veicolo Tesla una volta attivato un avviso di prossimità. Ha lo scopo di fornire protezione, o almeno servire come deterrente per i ladri che cercano di rubare Tesla grazie a luci lampeggianti e suoni forti.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla modalità Sentinella, incluso come funziona, se la tua Tesla lo offre e come accenderlo nel tuo veicolo

La modalità Sentry è una funzione antifurto che consente a un veicolo Tesla di monitorare attività sospette quando è parcheggiato e bloccato in posizioni specifiche. Quando viene rilevato un movimento sospetto, il veicolo reagirà. Ad esempio, se viene rilevata una minaccia significativa, le telecamere della tua auto inizieranno a registrare e il sistema di allarme si attiverà. Riceverai anche un avviso dalla tua app Tesla che ti informa dell'incidente.

Ecco la descrizione di Telsa della modalità sentinella:

"La modalità Sentry aggiunge un livello unico di protezione ai veicoli Tesla monitorando continuamente l'ambiente intorno all'auto quando viene lasciata incustodita. Quando è abilitata, la modalità Sentry entra in uno stato "Standby", come molti sistemi di allarme domestici, che utilizza le telecamere esterne dell'auto per rilevare potenziali minacce. Se viene rilevata una minaccia minima, come qualcuno che si appoggia a un'auto, la modalità Sentinella passa allo stato "Avviso" e visualizza un messaggio sul touchscreen che avverte che le sue telecamere stanno registrando. Se viene rilevata una minaccia più grave, come qualcuno che rompe un finestrino, la modalità Sentinella passa allo stato "Allarme", che attiva l'allarme dell'auto, aumenta la luminosità del display centrale e riproduce la musica al massimo volume dal sistema audio dell'auto".

La modalità sentinella deve essere abilitata ogni volta che un conducente desidera utilizzare la funzione andando su Controlli > Sicurezza e protezione > Modalità sentinella. Per essere precisi, è necessario toccare il menu delle impostazioni dell'auto e da lì aprire le impostazioni di sicurezza. Successivamente, è necessario attivare la modalità sentinella per attivarla. La modalità Sentinella può essere abilitata anche tramite comando vocale o tramite il pannello di controllo dell'app Tesla.

Affinché la modalità Sentinella funzioni, la modalità Cane deve essere disabilitata e una Dashcam deve essere installata e dotata di un'unità USB. (È necessario inserire l'unità USB. Per installare la Dashcam, attenersi alla seguente procedura. )

La modalità Sentinella deve essere attivata manualmente ad ogni operazione. In caso contrario, la modalità Sentinella è disattivata per impostazione predefinita. La funzione si attiva una volta parcheggiata l'auto.

La modalità Sentinella viene fornita con la Model S, 3, X e Y.

Secondo quanto riferito, una Tesla perde l'1% di carica della batteria ogni due o tre ore di attivazione della modalità Sentry.

Le tue telecamere registreranno costantemente, ma il filmato verrà salvato solo da pochi minuti prima di una minaccia percepita e durante una minaccia. Secondo Tesla, a meno che non sia un Supercharger, la modalità Sentry rimarrà attiva fino a quando il tuo veicolo non raggiungerà il 20% di batteria o meno. La tua app Tesla ti avviserà anche se la modalità Sentinella è disattivata a causa della batteria scarica.

Per ulteriori informazioni sulla modalità sentinella, fare riferimento al manuale dell'utente. Puoi anche andare a questa pagina di supporto di Tesla e al post sul blog dell'annuncio per i dettagli.

Scritto da Maggie Tillman.