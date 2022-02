Elon Musk vuole che tu giochi ai giochi Steam sulla tua Tesla

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il CEO di Tesla Elon Musk ha affermato che la sua azienda di auto elettriche sta cercando di portare su Steam i veicoli Tesla.

Gli è stato chiesto su Twitter quando Cyberpunk 2077 sarebbe arrivato sui veicoli Tesla. In risposta, Musk ha annunciato che Tesla sta lavorando per far funzionare la libreria di giochi di Steam direttamente sul software di Tesla. "Stiamo lavorando al caso generale di far funzionare i giochi Steam su una Tesla rispetto a titoli specifici", ha twittato . "Il primo è ovviamente il luogo in cui dovremmo essere a lungo termine".

Stiamo lavorando sul caso generale di far funzionare i giochi Steam su una Tesla rispetto a titoli specifici. Il primo è ovviamente il luogo in cui dovremmo essere a lungo termine. — Elon Musk (@elonmusk) 22 febbraio 2022

La notizia non dovrebbe sorprendere troppo. Secondo quanto riferito, Tesla ha un team di ingegneri del software che lavora sui videogiochi a Seattle e presto un team simile opererà ad Austin . Telsa ha anche sviluppato Tesla Arcade , una piattaforma di videogiochi, all'interno dei suoi veicoli, e sta lavorando attivamente con gli studi di gioco per trasferire i giochi su di essa. La società ha recentemente implementato un nuovo computer per l'intrattenimento anche nella Model S e nella Model X e sembra interamente incentrato sui videogiochi.

Tesla vuole chiaramente che le persone giochino all'interno dei suoi veicoli. Dopotutto, Musk crede che "l'intrattenimento sarà fondamentale quando le auto si guidano da sole".

Ci sono rapporti secondo cui Tesla prevede persino di offrire pacchetti di giochi a pagamento.

Scritto da Maggie Tillman.