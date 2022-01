Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tesla ha lanciato un microfono per karaoke per auto chiamato TeslaMic. Ma per ora è disponibile solo in Cina.

Di recente, Tesla ha iniziato a implementare un aggiornamento software per il "Capodanno cinese" in Cina e con l'aggiornamento software di fine anno arrivano alcune funzionalità divertenti, incluso un prodotto fisico. Il TeslaMic è progettato per funzionare con Leishi KTV, un sistema di karaoke che Tesla sta implementando come parte del suo nuovo aggiornamento.

Il dispositivo è disponibile per l'acquisto dal negozio cinese di Telsa per 1.199 Yuan cinesi (circa $ 188 negli Stati Uniti o £ 140 nel Regno Unito), anche se la pagina continua a bloccarsi.

Tieni presente che questa è un'espansione della funzione "Caraoke" dell'auto di Tesla, rilasciata tramite l'aggiornamento del software V10 nel 2019, che introduce la possibilità di riprodurre un elenco limitato di brani con testi visualizzati sul display centrale. Il nuovo aggiornamento software 2022.2.1 in Cina è un sistema di karaoke più completo, poiché sfrutta l'interfaccia e il catalogo di Leishi KTV. Secondo Tesla, il TeslaMic si accoppia automaticamente con il sistema e dispone di modalità audio per aiutare i cantanti.

Secondo un video pubblicato da Tesla sul suo account Weibo ufficiale in Cina, il TeslaMic può essere utilizzato anche al di fuori dei veicoli elettrici di Tesla.

Se ti stai chiedendo se TeslaMic verrà mai lanciato a livello internazionale, Electrek ha notato che Tesla ha recentemente ampliato il suo marchio statunitense ai prodotti audio.

Scritto da Maggie Tillman.