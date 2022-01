Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Muoversi al CES, il più grande spettacolo tecnologico del mondo, a Las Vegas di solito è una seccatura. Ci sono linee di taxi per giorni, la monorotaia schiaccia nel tentativo di arrivare in tempo a quella riunione e i prezzi di Uber salgono a livelli altissimi. Il CES 2022 , tuttavia, è stato leggermente diverso.

Nell'aprile 2021, quando gran parte del mondo era in totale isolamento, la Boring Company del CEO di Tesla ha aperto il suo primo progetto pubblico, chiamato Vegas Loop. È un tunnel sotterraneo che, in questa fase, collega i padiglioni ovest, nord e sud del Las Vegas Convention Center attraverso tre stazioni, tramite Tesla con autista.

Oh, e ovviamente ci sono molte luci colorate, perché questa è Las Vegas, quindi perché no?

Ma come abbiamo riportato alla fine di ottobre 2021 , questo è solo l'inizio: alla Boring Company è stata concessa la licenza per espandere il progetto Vegas Loop, coprendo 29 miglia in totale e con 51 stazioni pianificate. Ridurrebbe - e ridurrà - i tempi ei costi di trasporto in città e potrebbe essere estremamente vantaggioso per i visitatori.

Il circuito di Las Vegas che abbiamo campionato è lungo solo 1,7 miglia, impiega circa due minuti per transitare dalle sale Ovest a quelle Sud, e alla sua capacità può far funzionare solo 70 veicoli Tesla contemporaneamente. Tuttavia, è molto più veloce e più comodo che camminare e in posizione comoda per accedere rapidamente ai corridoi. Quindi, quando si espanderà ulteriormente nella città, questo nuovo sistema di trasporto potrebbe cambiare il modo in cui le persone si spostano a Las Vegas.